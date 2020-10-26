وصف الملياردير الأميركي الشهير مايكل نوفوغراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Galaxy Digital والتي تعمل بمجال العملات المشفرة، البيتكوين بالذهب الرقمي في إشارة إلى اعتماد المستثمرين عليه كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات على غرار ما يحدث مع الذهب.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ قال نوفوغراتز "لا أعتقد أن البيتكوين سيكون بمثابة عملة تقليدية في أي وقت خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن عوضا عن ذلك سيتم استخدام العملة المشفرة على نطاق واسع كمخزن للقيمة".

ويروج جمهور العملات المشفرة لها كملاذ آمن في زمن جائحة كورونا مع اتجاه البنوك المركزية الكبرى حول العالم نحو طبع المزيد من النقود الورقية وضخها في شرايين الاقتصاد المتأزم على وقع الجائحة ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات مطردة في معدلات التضخم وتراجع قيم الأصول.

كما يركز متداولو العملات المشفرة على الترويج لتوجه البنوك المركزية نحو تكوين أصول رقمية لها في وقت بدأ بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، في اختبار اليوان الرقمي تمهيدا للدخول في ساحة العملات المشفرة.

ويتابع نوفوغراتز "ولذلك فإن البيتكوين مثل الذهب.... الذهب الرقمي سيواصل الارتفاع فالمزيد والمزيد من المستثمرين يسعون نحو إضافة حصة من العملة المشفرة إلى محافظهم الاستثمارية".

وارتفع سعر البيتكوين في تعاملات الأربعاء من الأسبوع الماضي بنحو 13٪ إلى مستويات 13 ألف دولار للبيتكوين الواحد للمرة الأولى في أكثر من عام بعد أن قالت منصة الدفع الإلكتروني الشهيرة PayPal إنها ستسمح لعملائها باستخدام العملات المشفرة على منصاتها للدفع.

وتشهد العملة المشفرة ارتفاعات قياسية منذ مطلع العام الجاري في وقت ربما يسجل فيه البيتكوين أفضل أداء سنوي له على الإطلاق مع الإشارة إلى أن سعر البيتكوين الواحد لم يكن يتجاوز نحو 4000 دولار مطلع العام قبل أن يحوم في الوقت الحالي حول مستوى 13 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

ويتوقع الملياردير الأميركي نوفوغراتز أن المزيد من الشركات المالية الإلكترونية ستسمح باستخدام البيتكوين على غرار فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس في غضون عام من الآن وهي الخطوة التي من شأنها أن تعزز من تواجد العملات المشفرة في مشهد الاقتصاد العالمي.

ويختتم "الأمر لم يعد جدالا حول قيمة البيتكوين وحول ما إذا كان أصلا أم لا وهل سيصبح جزء من البنية التحتية للنظام المالي العالمي... الأمر يتعلق الآن بالتوقيت فقط وهذا ما يجعل على كل شركة أن تأهب نفسها لهذا الأمر مستقبلا".

والشهر الماضي، سجل البيتكوين أسوأ أداء شهري له منذ بدء جائحة كورونا في خضم موجة البيع التي ضربت الأسواق وشهدت تراجعات حادة لغالبية الأصول ولكنه عوض خسائره الشهر الجاري ليظل مرتفعا منذ مطلع العام بنحو 50٪ كأحد أفضل الأصول الاستثمارية على صعيد الأداء في خضم الجائحة.