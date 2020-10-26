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الطيران الخاص يزدهر.. عملاء جدد ونمو وصل لـ 100%

فيروس كورونا

الطيران الخاص يزدهر.. عملاء جدد ونمو وصل لـ 100%

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دبي - سمر الماشطة

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قال عادل مارديني المؤسس والرئيس التنفيذي في جيتكس Jetex للطيران الخاص إن قطاع الطيران الخاص شهد طفرة خلال الربع الثالث من هذا العام في المنطقة وفي دبي تحديداً.

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وأضاف في لقاء مع العربية أن القطاع في الربع الثالث من العام الجاري شهد طفرة في استخدام الطيران الخاص، مشيرا إلى أن الشركة حققت نموا بنسبة 100% في محطاتها بدول العالم.

وأوضح أن 70% من ركاب الطيران الخاص الحاليين يستخدمون هذه الطائرات للمرة الأولى، وكان هؤلاء الركاب يستخدمون الطائرات التجارية العادية في درجات رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، لكن عدم توفر خطوط طيران لبعض المدن وفيروس كورونا والإجراءات المعقدة في بعض المطارات، جعلهم يتجهون للطيران الخاص.

وتوقع أن تعود حركة الطيران الخاص أقوى مما كانت عليه في ظل التراجعات التي يشهدها قطاع الطيران التجاري الذي سيعاني خلال العامين إلى الثلاث أعوام المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابا على الطيران الخاص.

وأوضح أن انخفاض أسعار النفط حول العالم أثر إيجابيا على المسافرين في الطائرات الخاصة، وفي الوقت نفسه أدى الطلب الكبير والمتزايد على الطيران الخاص إلي ثبات الأسعار التي كانت موجودة خلال العامين الماضيين.

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