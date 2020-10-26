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ترقب لتوصيات اجتماع مجموعة الأعمال السعودية B20

مجموعة العشرين

ترقب لتوصيات اجتماع مجموعة الأعمال السعودية B20

مشاركة لشخصيات عالمية في القمة من بينهم مديرة صندوق النقد ورئيس HSBC

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دبي - العربية.نت

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بدأت مجموعة الأعمال السعودية B20 قمة افتراضية بمشاركة شخصيات من مختلف مجالات الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية من أجل مناقشة الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة ومرونة فيما تستمر الدول في مواجهة آثار جائحة كوفيد-19.

وسيناقش المشاركون على مدار يومين خطوات التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة في عام 2021، ومن بين هؤلاء المشاركين الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد ورئيس مجلس إدارة "أتش أس بي سي" ومديرة صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل العربية حسين بن مسعد أن هذا الاجتماع "مفصلي" ونتاج سلسلة اجتماعات منذ تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر الماضي.

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ونوه بأن هذه القمة على مدار يومين ستناقش ملفات عالمية مهمة، تأخذ من "التحول من أجل النمو الشامل" شعارا لها، ومن مناقشة مسار التعافي بعد جائحة كورونا عنوانا لها.

وأضاف:" هذا يعني أن خلاصة التوصيات التي ستصدر عن هذه القمة والتي ستقدم على طاولة قادة العشرين لإقرارها في نوفمبر المقبل، ستتضمن مسارين: مسار صحي ومسار اقتصادي".

إلى ذلك، أشار إلى أن هناك 6 محاور رئيسية ستتمحور حولها التوصيات:

1- محور التحول الرقمي.
2- الطاقة والاستدامة والمناخ
3- التمويل والبنية التحتية
4- مستقبل العمل والتعليم.
5- التجارة والاستثمار
6- النزاهة والامتثال.

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