قال رئيس مجموعة الأعمال السعودية B20 يوسف البنيان، في مقابلة مع "العربية"، إن تم رفع أكثر من 25 توصية لمجموعة العشرين.

وأوضح البنيان إلى أن هذه التوصيات تتمحور حول الرقمنة وحرية التجارة وعدالتها، واستدامة البنية التحتية، وتمكين المرأة، والنزاهة والامتثال والعمل ومستقبل التعليم.

وقال:" يسعدنا استضافة المملكة لهذا الحدث لإبراز دور السعودية من ضمن قيادة مجموعة العشرين، وإبراز رؤية المملكة والتحول الاقتصادي والإجتماعي والثقافي، وكذلك إمكانيات المملكة من موارد وطاقة بشرية بحيث تمكنت من مواجهة التحديات وسط تفشي فيروس كورونا".

بدأت مجموعة الأعمال السعودية B20 قمة افتراضية بمشاركة شخصيات من مختلف مجالات الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية من أجل مناقشة الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة ومرونة فيما تستمر الدول في مواجهة آثار جائحة كوفيد-19.

وسيناقش المشاركون على مدار يومين خطوات التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة في عام 2021، ومن بين هؤلاء المشاركين الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد ورئيس مجلس إدارة "أتش أس بي سي" ومديرة صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل العربية حسين بن مسعد أن هذا الاجتماع "مفصلي" ونتاج سلسلة اجتماعات منذ تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر الماضي.

ونوه بأن هذه القمة على مدار يومين ستناقش ملفات عالمية مهمة، تأخذ من "التحول من أجل النمو الشامل" شعارا لها، ومن مناقشة مسار التعافي بعد جائحة كورونا عنوانا لها.

وأضاف:" هذا يعني أن خلاصة التوصيات التي ستصدر عن هذه القمة والتي ستقدم على طاولة قادة العشرين لإقرارها في نوفمبر المقبل، ستتضمن مسارين: مسار صحي ومسار اقتصادي".