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فاروس القابضة: هذه القطاعات ستشهد قفزة في أرباحها بـ45%

اقتصاد مصر

فاروس القابضة: هذه القطاعات ستشهد قفزة في أرباحها بـ45%

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دبي - العربية.نت

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توقعت شركة فاروس القابضة، في تقرير حديث، انخفاض معدلات الأرباح للشركات المقيدة خلال الربع الثالث بنسبة 7% على أساس سنوي لكنها ستتعافى بنسبة 45% على أساس فصلي بحسب الشركة.

وعلقت رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، رضوى السويفي، في مقابلة مع "العربية"، على التقرير قائلة: "نتوقع ارتدادة قوية في مستوى الربحية بالنسبة للشركات في جميع القطاعات لاسيما في قطاع السيارات وقطاع الخدمات المالية والبنوك في الربع الثالث، مقارنة بأرباح الربع الثاني في 2020... أما على المستوى السنوي فهناك انخفاض بسيط في معدلات الربحية".

إلى ذلك، اعتبرت السويفي أن الاعلان عن ضخ الأجانب 324 مليون دولار فى أدوات الدين المحلية في يوم واحد ووصول هذه الاستثمارات إلى نفس مستويات ما قبل كورونا، يعد أمرا طبيعيا نظرا لارتفاع سعر الفائدة الحقيقية في مصر وذلك مع عودة شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

أمّا العامل الثاني، فهو الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وهذا يرفع العائد للمستثمرين الأجانب في السندات المصرية.

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