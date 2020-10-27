قالت لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، إن السيناريو المتوقع في حال فوز بايدن في الانتخابات الأميركية أن يحدث دعم كامل للطاقات والسياسات المتقدمة وهذا يجعل نسبة أعلى من النفط الصخري سيتم تخصيصها للتصدير وبالتالي ستنافس إنتاج أوبك وأوبك بلس.

وأضافت "لا أعتقد أنه سيكون هناك انخفاض أو عدم اكتراث للنفط الصخري الأميركي إذا فاز بايدن في الانتخابات.

"عودة النفط الليبي، وعودة النفط الإيراني وكذلك نفط فنزويلا سيضيف للسوق ما يوازي 5 مليون برميل في اليوم، وهذه تعتبر كارثة للأسعار التي لا ترتفع بنفس الجهود المبذولة من تحالف أوبك بلس.