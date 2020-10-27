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خبير: سوق "ناسداك دبي للنمو" يمثل فرصة لشركات التقنية بالمنطقة

سوق دبي

خبير: سوق "ناسداك دبي للنمو" يمثل فرصة لشركات التقنية بالمنطقة

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دبي - العربية.نت

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قال المؤسس والعضو المنتدب لمجوعة آي مينا خلدون طبازة، في مقابلة مع "العربية"، إنه خلال السنوات الماضية برزت قطاعات جديدة في المنطقة، شهدت نموا متسارعا من أبرزها قطاع التقنية.

ولفت طبازة إلى أنه لا بد تتواءم التشريعات وأسواق المال مع طبيعة واتجاهات الشركات الناشئة، سواء من حيث القيمة السوقية أو نسبة الطرح أو الحوكمة.

وتابع قائلا: "هذا يوفر فرصة لشركات التقنية في المنطقة والتي وصلت إلى مرحلة من النمو والنضوج تهيئُها لدراسة عملية الإدراج".

دبي تدشن سوق أسواق المال سوق دبي دبي تدشن سوق "ناسداك" للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

تأتي هذه التصريحات في وقت كتب ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن دبي ستدشن "سوق ناسداك دبي للنمو" لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن سوق ناسداك دبي للنمو ستسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإدراج إذا كانت قيمتها تقل عن 250 مليون دولار، مع حد أدنى للتشغيل قدره عام، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في سوق ناسداك الرئيسية بدبي.

وأضاف أن ناسداك دبي تتعاون مع كيانات حكومية، والمناطق الحرة في الإمارات وشركات استشارية خبيرة كشركاء لتدشين سوق النمو في أوائل 2021.

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