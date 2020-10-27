قال قائد فريق عمل التحول الرقمي في B20 ناصر الناصر، في مقابلة مع "العربية"، إن كبرى شركات التقنية العالمية شاركت في فريق التحول الرقمي لـB20، من ضمنها سيمنز وسيسكو ومايكروسفت وأريكسون.

وأشار إلى أنه تم الخروج بتوصيات تركزت على المناطق الرئيسية التي يحتاجها التحول الرقمي، كونه مسألة "وجودية" يحتكم عليها مستقبل الدول.

وعدد الناصر أبرز التوصيات والتي هي على الشكل الآتي: الاستثمار في البنية التحتية للتحول الرقمي، تعزيز أمن المعلومات، تطوير الذكاء الاصطناعي، حفظ البيانات وتداولها مع احترام خصوصية بيانات المستخدمين، المدن الذكية وتطويرها، وبناء القدرات حيث من المتوقع أنه ما بين 40 إلى 50% من المهن في السنوات الخمس القادمة ستحتاج مهارات جديدة.

من جانبه، قال مراسل العربية حسين بن مسعد إن أكثر من 1.2 مليون شاركوا عبر الإنترنت في اجتماعات B20، مشيرا إلى أن القمة الافتراضية لمجموعة الأعمال السعودية ناقشت خطوات التعافي لما بعد فيروس كورونا.

ونوه بأن "إعادة توجيه الأعمال من خلال رأسمالية أصحاب المصلحة" هو العنوان الرئيسي لجلسات اليوم الثاني لمجموعة الأعمال السعودية B20، مشيراً إلى أنه من المنتظر خروج 25 توصية بعد اختتام أعمال القمة.