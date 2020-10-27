يهدف فريق عمل التجارة والاستثمار ضمن مجموعة الأعمال السعودية التابعة لمجموعة العشرين إيجاد طرق لتخفيف تداعيات التوترات التجارية العالمية وتقلب الأسواق من خلال العمل على تعزيز التعاون الدولي.

وهو يضم 131 عضواً تمثل النساء 29% منهم.

وترأس فريق عمل التجارة والاستثمار لبنى العليان، رئيسة اللجنة التنفيذية لشركة العليان المالية.

أما نائب الرئيس فهو زياد الشيحة الرئيس السابق والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.

ويضم الفريق أيضا سبعة رؤساء مشاركين. وهم غابرييل غالاتيري رئيس مجموعة جنرالي إيطاليا، توماس دوناهيوالرئيس والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية الولايات المتحدة، جايمي أيالا الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أيالا الفلبين، ماركوس والبرغ نائب رئيس مجلس الإدارة مجموعة SEB السويد، مارك تاكر رئيس مجموعة HSBC المملكة المتحدة، راتان تاتا رئيس مجلس لإدارة أبناء تاتا في الهند وجو ويمين الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة CIC في الصين.

وقد أوصى فريق عمل التجارة والاستثمار مجموعة العشرين بتعزيز النظام التجاري والاستثماري متعدد الأطراف، مع التعهد بوقف الحماية الجمركية والتراجع عنها، ودعم الأسواق المفتوحة، لضمان تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي.

كما دعا مجموعة العشرين إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية من خلال السعي لإبرام اتفاقية شاملة ومتوازنة مع منظمة التجارة العالمية تهتم باحتياجات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصادات النامية.

وأشار فريق عمل التجارة والاستثمار إلى أنه يتعيّن على مجموعة العشرين تعزيز التجارة في الخدمات وتسهيل تمويل التجارة وحلول التأمين من خلال دعم مفاوضات الخدمات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية. إضافة إلى دعم صادرات الخدمات في القطاعات المتعلقة بالسفر.

ويتعيّن على مجموعة العشرين أيضا تعزيز الاتساق بين نظام التجارة والاستثمار متعدد الأطراف والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، وضمان الانتقال السلس إلى التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة.