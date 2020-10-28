أقامت شركة سكك حديد شرق اليابان، أوJR East ، رحلة تجريبية لمجموعة من الصحفيين مساء أمس الثلاثاء لاختبار قطار "شينكانسن" التجريبي.

وسافر القطار، الذي تبلغ سرعته القصوى 400 كيلومتر في الساعة، بسرعة تصل إلى 382 كيلومترًا في الساعة.

تم إجراء الاختبار في القسم الواقع بين محطتي سينداي وموريوكا على خط توهوكو شينكانسن في جيه آر إيست والذي يربط بين طوكيو ومحافظة آوموري، بحسب موقع "جابان تايمز".

تجري شركة JR East عمليات اختبار لـ 10 سيارات ALFA-X بسرعات تبلغ حوالي 360 كيلومترًا في الساعة لجمع البيانات لتطوير الجيل التالي من قطار "شينكانسن". حاليًا، تسير قطارات سلسلة E5 بسرعات تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة.

وتم تثبيت نظام فرملة إيروديناميكي على سطح ALFA-X لتحسين أداء الكبح. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام نظام لإبطاء القطار باستخدام المقاومة الكهرومغناطيسية مع القضبان.

لتوفير قيادة أكثر راحة أثناء السفر عالي السرعة ، تم تجهيز ALFA-X بميزة تقلل ليس فقط الاهتزازات الأفقية ولكن أيضًا الاهتزازات الرأسية.

قال كوجي أسانو ، رئيس مركز تطوير نظام السكك الحديدية المتقدم فيJR East ، "بعد عام ونصف من التشغيل التجريبي ، يمكن لـ ALFA-X الآن العمل بمستوى معين من الاستقرار".

وأضاف: "نحن نهدف إلى تشغيل قطار شينكانسن ليسافر بسرعة 360 كم في الساعة حتى يتمكن عملاؤنا من قضاء وقت مفيد أثناء ركوب القطار".