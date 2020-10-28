  • مباشر
اللغة

مصر تتعاقد مع 3 شركات عالمية لاستئناف تصدير الغاز المسال

اقتصاد مصر

مصر تتعاقد مع 3 شركات عالمية لاستئناف تصدير الغاز المسال

الاتفاق على شحن 11 شحنة من الغاز المسال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تعاقدها مع شركات تعمل في مجال تجارة وتخزين ونقل النفط والغاز والمعادن وهي Trafigura و Total و Gunvor لاستئناف عملية تصدير الغاز المسال عبر محطة الإسالة في إدكو.

وذلك بعد توقف دام نحو 3 أشهر نتيجة لأزمة كورونا وانخفاض أسعار الغاز.

بي.بي تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية بمصر طاقة اقتصاد مصر بي.بي تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية بمصر

وتم الاتفاق على شحن 11 شحنة من الغاز المسال عن طريق الثلاث شركات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

فيما تم الاتفاق على بيع الغاز المسال مقابل 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير البترول الأسبق أسامة كمال، في مقابلة مع "العربية"، أن سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية هو سعر مجزي لمصر.

وأشار إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية لتوقف تصدير الغاز المسال:

1- انخفاض الطلب على الطاقة بالعالم نتيجة فيروس كورونا، حيث أن أرقام استهلاك البترول تراجعت من 92 مليون برميل إلى أقل من 70 مليونا، ونفس السيناريو تكرر مع الغاز.

2- وفرة في الغاز الصخري الأميركي، وهذا ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى أقل من 2 دولارا.

3- الهدنة على الطلب في فصل الصيف، حيث يتراجع الاستهلاك في أوروبا وفي الغرب والشمال.

وجزم كمال جزما قاطعا أن يؤثر تصدير الغاز المسال على الخطط المرتقبة لخفض أسعار الغاز للمصانع المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد