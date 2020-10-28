قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، في مقابلة مع "العربية"، إن البنك قد أخذ مخصصات بأكثر من 760 مليون ريال في أول 9 أشهر من العام 2020، مقابل 315 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن عاد ليشير إلى أن المصرف قد عزز تغطية الديون غير العاملة، بحيث تتجاوز هذه التغطية 135%.

وقال: "المخصصات جزء من الأنشطة الرئيسية للمؤسسات المالية كأداة تحوط، واليوم وبحسب المعيار المحاسبي IFRS9، ندرس جميع محفظة القروض لدينا حتى تاريخ الانتهاء من تمويلها، بالتالي نتحوط بأخذ المخصصات".

10% نمو بصافي الأرباح بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني

إلى ذلك، كشف أن الدخل الإجمالي من الأنشطة الرئيسية سواء التمويل أو الاستثمار، قد ارتفع وحقق رقما قياسيا هذا العام بـ4.1 مليار ريال، مشيرا إلى نمو في محفظة القروض بـ16% في أول 9 أشهر.

وتابع: "لاحظنا تحسنا في الربع الثالث عن الربع الثاني، حيث ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء 10% عن الربع الثاني، وهذه إشارة إيجابية".

لا خطط للاندماج

وردا على سؤال، اعتبر أن الاندماجات التي يشهدها القطاع المصرفي السعودي إيجابية، معتبرا أن اندماج سامبا والأهلي سيولد مصرفا ضخما سيدعم الاقتصاد السعودي، وسيولد الفرص ويعزز المنافسة الإيجابية.

ونفى عبد المحسن الفارس أي محادثات للاندماج حاليا مع مصرف آخر، دون أن ينفي نهائيا إمكانية دراسة الفرص في هذا المجال.

وتراجعت الأرباح الصافية لمصرف الإنماء بنحو 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 629 مليون ريال.

وأوضح البنك أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان، على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3% ونمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%.

أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد تراجعت الأرباح الصافية بـ225 إلى نحو 1.57 مليار ريال.