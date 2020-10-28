في أحدث علامة على تعاف تدريجي لاقتصاد دبي من تبعات أزمة كورونا، ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية خلال شهور الصيف على أساس سنوي في إشارة على أن الأسوأ ربما قد مر لاقتصاد الإمارة الذي تضرر على مدار الفترة الماضية بفعل تبعات جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد الطاير، إن الطلب على الطاقة الكهربائية خلال ذروة شهور الصيف ارتفع بنحو 6٪، أو ما يوازي نحو 500 ميغا واط على أساس سنوي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع الطاير "شهدنا تراجعا بالطلب على الكهرباء خلال الربع الأول من العام الجاري مع إجراءات الإغلاق التي اتخذت لمواجهة تبعات كورونا، ولكن بعد قرار الحكومة بعودة العمل مرة أخرى وفتح الاقتصاد ارتفع الطلب على الطاقة.

وعندما سئل الطاير عن الطلب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري قال "لا يمكن مقارنة سبتمبر من العام الجاري مع العام الماضي حيث شهدت درجات الحرارة تراجعا مطردا عما كانت عليه العام الماضي".

ولم يحدد الطاير على وجه التحديد خلال الشهر الجاري أو الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى النمو الاقتصادي في دبي خلال العام المقبل بنحو 2.3٪ بعد انكماشه خلال العام الجاري بنسبة تبلغ نحو 9.8٪ على وقع تبعات جائحة كورونا والتي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد العالمي.

وحول إمكانية طرح الشركة مستقبلا في سوق المال، قال " لا يوجد لدينا خطط للطرح حاليا، ولكن غالبية تمويل المشروعات المستقبلية سيكون من قبل الشركات الأجنبية.. نحو 80٪ على وجه التحديد".

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن ديوا لديها مشاريع جارية جديدة أو قيد التنفيذ تقدر بنحو 80 مليار درهم سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجري، أعلنت الشركة عن سداد آخر سندات مستحقة عليها 1.5 مليار دولار لتتمكن الهيئة من سداد كامل مبلغ السندات العالمية متوسطة الأجل والتي جرى إصدارها بالعام 2010 لتصبح الدفاتر المالية للهيئة صفرية الديون.