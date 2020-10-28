ارتفعت ثروات أغنى المليارديرات الصينيين دون الـ 40 عاماً على نحو غير مسبوق هذا العام، فأكثر 20 مليارديرا ثراء بلغت ثرواتهم مجتمعة 223 مليار دولار.

يأتي هذا بالرغم من معاناة العالم من فيروس كورونا، وما خلّفه من انكماش لأغلب اقتصادات العالم.

ووفقا لحسابات "العربية.نت" اعتمادا على بيانات البنك الدولي، فإن تلك الثروات تعادل الناتج المحلي الإجمالي لـ 5 دول في عام 2019 أي قبل الجائحة التي ستؤثر بالسلب على تلك الاقتصادات. وهذه الاقتصادات هي بوليفيا والأردن والكونغو، وأذربيجان، وصربيا.

ولدى الصين نحو 60 مليونيرا تحت سن الـ 40، وفقا لقائمة هوران ريتش التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. ومن بينهم 14 وافدا جديدا انضموا لنادي المليارديرات هذا العام، بسبب القفزات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، والطروحات الأولية التي أدت إلى تنامي الثروات وسط إغلاقات الاقتصاد بسبب كورونا.

ويوجد حاليا في الصين 878 مليارديرا، وبلغت ثرواتهم 4 تريليونات دولار، وقبل 10 سنوات فقط، كان عددهم 189 مليارديرا.

وتضم قائمة أغنى 10 مليارديرات تحت الـ 40 عاما، وفقا لـ "سي إن بي سي ماركت":



1- هويان يانغ، 39 عاما، ثروتها تبلغ 33.1 مليار دولار، وتعد من أغنى السيدات في آسيا. وتمتلك أغلب أسهم شركة كونتري جاردن للتطوير العقاري.

2- زيتيان تشانغ، 27 عاما، وثروتها مع زوجها تقد بـ 23.5 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 111% هذا العام بدعم من نمو شركتيهما "JD.com".

3- هاو يان، 34 عاما، ثروته تبلغ 21.3 مليار دولار، بفضل مجموعة باسيفك للإنشاءات التي يرأس مجلس إدارتها والتي تعمل في مجال الإنشاءات.

4- يمينغ تشانغ، مؤسس بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، البالغ من العمر 37 عاما، بثروة تبلغ 16.2 مليار دولار.

5- بانجكسين تشانغ، البالغ من العم 39 عاما، وثروته تقدر بـ 14 مليار دولار، بفضل شركته " TAL Education" التي أسسها في بكين.

6- جانغ تشانغ والأسرة، بثروة تقدر بـ 8.8 مليار دولار، عبر شركة " Xinfalyudian" للألومونيوم.

7- شياو سونغ وانغ، 33 عاما، ثروته تبلغ 6.4 مليار يورو، عبر شركة " Seazen" للعقارات.

8- كون وو، 32 عاما، ثروته 5.3 مليار دولار، وهو نجل، غوانغمينغ وو، مؤسس شركة المعدات الطبية " Yuwell".

9- غانغ ي، 39 عاما، وهو المؤسس المشارك لشركة "Sea" التي تعمل في مجال الإنترنت.

10- هوا سو، 38 عاما، ثروته تقدر بنحو 3.8 مليار دولار، وهو مؤسس تطبيق Kuaishou الذي يقوم بتصنيع رسوم متحركة بصيغة "GIF"، والتي تحولت مؤخرا إلى منصة لمشاركة الفيديوهات.