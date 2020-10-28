توقع خالد السعيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات في هرفي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن تواصل الأرباح تحسنها في الربع الرابع من العام الحالي.

وقال السعيد "أغلب الخسائر في الربع الثاني جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث أغلقت المطاعم وحدث انخفاض شديد في المبيعات، وتم غلق مطاعم هرفي في المولات واقتصرت على التوصيل فقط.

"ولكن حدث تعاف سريع في المبيعات بعد إنهاء الإغلاق من خلال مبيعات المطاعم في الربع الثالث والتي زادت بنسبة 140%، وهذا دفعنا للتحول من الخسائر في الربع الثاني إلى الأرباح في الربع الثالث".

وأوضح أنه ما لم يحدث إغلاقات في الربع الرابع سنكون قد وصلنا إلى القاع في الربع الثاني.

حول أسباب تراجع الأرباح في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي قال السعيد "هذا يعود إلى عاملين الأول رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، والعامل الثاني أن التعافي كان تدريجيا بعد خروج الناس من منازلهم وإنهاء الإغلاق".

السعيد أكد استعداد هرفي في حال حدوث إغلاق وقال "لدينا خدمة التوصيل المنزلي، وقمنا بتطويرها ولو لا قدر الله حصل إغلاق مستعدون لتجاوز أي مشاكل قادمة قد تحدث، ونسبة التوصيل تغطي فقط قرابة الـ20%، والنسب الباقية كلها قادمة من المطاعم وأقسام الأفراد".

ولفت إلى وجود مبيعات نسبتها 25%، قادمة من المصانع وهذه أدت أداء ممتازا وزادت مبيعاتها بشكل كبير خلال فترة الإغلاق، وهذا ما قلل الخسائر في الربع الثاني.