أشار المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوقي JVP وCITY STARTUP M في إسرائيل "إيرئيل مارجليت"، إلى أهمية التعاون بين إسرائيل والعالم العربي في مجال الغذاء والزراعة والتأمين.

وأرجع إيرئيل مارجليت ذلك إلى 3 أسباب:

أولاً، يوجد العديد من المؤسسات المالية، "وهم بحاجة إلى حماية جديدة: حماية للبنوك، وحماية للمرافق، واستراتيجيات جديدة للتمكن من الوصول إلى المزيد من الأشخاص".

ثانيا، استخدام التكنولوجيا في مجال التأمين، إذ إن التأمين يعتبر من أكبر القطاعات في إسرائيل والعالم العربي.

ثالثا، استخدام التكنولوجيا في مجال الغذاء والزراعة، ويعتبر هذا موضوعا مهما في إسرائيل، ويجب العمل عليه في العالم العربي.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على ربط المدن بعضها ببعض، وتقديم بعض الاستراتيجيات والأفكار الجديدة إلى المنطقة.

إلى ذلك، أكد أن الشرق الأوسط اليوم هو المكان الأمثل للاستثمار في ظل التعاون الإماراتي الإسرائيلي.