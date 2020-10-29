من أبرز المواضيع التي تشغل العالم كيفيةُ تغيير الممارسات الحالية للحفاظ على البيئة. ومن هنا يأتي دور فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ الذي يركز على القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون وضمان الإنتاج والاستهلاك المستدام وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتحقيق ذلك.

ويضم فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ 119 عضوا تمثل النساء نحو 28% منهم.

ويرأس الفريق محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور ويرافقه نائبين هما بادي بادماناثان - الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وامتياز مهتاب الرئيس في الشرق الأوسط لشركة أير برودكتس.

وقد قام فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ بتسليم توصياته لدول مجموعة العشرين قبيل انعقاد اجتماع قادة المجموعة في نوفمبر المقبل.

وتتناول هذه التوصيات الاحتياجات متوسطة وطويلة الأمد التي تعتبر أساسية في مساعدة العالم على التعافي بشكل أفضل والاستعداد للأزمات المستقبلية.

وتشمل توصيات فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ تسريع نشر وتطوير التكنولوجيا الحالية منخفضة وحيادية الانبعاثات، بالإضافة إلى تسهيل التحول نحو اقتصاد الكربون الدائري والترويج للممارسات الدائرية لخفض الانبعاثات وتحسين استخراج المواد وإنتاجها.