  • مباشر
اللغة

ماذا حملت توصيات فريق الطاقة والاستدامة والمناخ؟

مجموعة العشرين

ماذا حملت توصيات فريق الطاقة والاستدامة والمناخ؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - مايا جريديني

نشر في: آخر تحديث:

من أبرز المواضيع التي تشغل العالم كيفيةُ تغيير الممارسات الحالية للحفاظ على البيئة. ومن هنا يأتي دور فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ الذي يركز على القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون وضمان الإنتاج والاستهلاك المستدام وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتحقيق ذلك.

ويضم فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ 119 عضوا تمثل النساء نحو 28% منهم.

ويرأس الفريق محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور ويرافقه نائبين هما بادي بادماناثان - الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وامتياز مهتاب الرئيس في الشرق الأوسط لشركة أير برودكتس.

مصادر: ألمانيا تقر حزمة جديدة بـ12 مليار دولار للشركات اقتصاد اقتصاد أوروبا مصادر: ألمانيا تقر حزمة جديدة بـ12 مليار دولار للشركات

وقد قام فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ بتسليم توصياته لدول مجموعة العشرين قبيل انعقاد اجتماع قادة المجموعة في نوفمبر المقبل.

وتتناول هذه التوصيات الاحتياجات متوسطة وطويلة الأمد التي تعتبر أساسية في مساعدة العالم على التعافي بشكل أفضل والاستعداد للأزمات المستقبلية.

وتشمل توصيات فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ تسريع نشر وتطوير التكنولوجيا الحالية منخفضة وحيادية الانبعاثات، بالإضافة إلى تسهيل التحول نحو اقتصاد الكربون الدائري والترويج للممارسات الدائرية لخفض الانبعاثات وتحسين استخراج المواد وإنتاجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس
صوروا اجتماعا مع إسرائيليين.. حزب الله يعتدي على صحافيين صوروا اجتماعا مع إسرائيليين.. حزب الله يعتدي على صحافيين

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية
هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا  هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا 
أوكسفورد تجيب.. لماذا توفي المتطوع البرازيلي بتجارب لقاح كورونا؟ أوكسفورد تجيب.. لماذا توفي المتطوع البرازيلي بتجارب لقاح كورونا؟

قبل ان تذهب

دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات
دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات

اكتشف المزيد