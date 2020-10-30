توقع تقرير حديث، أن تشهد سوق الأصول والملاذات الآمنة زلزالاً عنيفاً خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانتعاشة قوية تنتظر العملات الرقمية، حيث من المرجح أن تعود أسعار العملات المشفرة إلى مستويات عام 2017 قبل أن تدخل في خسائر عنيفة وصادمة خلال العام 2018.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الارتفاعات المتوقعة هذه المرة ستكون مختلفة، حيث تعود العملة الافتراضية إلى مستويات الأسعار التي شوهدت آخر مرة في أعقاب انهيار سوق العملة المشفرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر الجاري، حينما سجلت في تعاملات الأربعاء الماضي مستوى 13858 دولارا، وهو أعلى مستوى سجلته منذ يناير 2018.

وسجلت العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية "بيتكوين" مستوى يتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في تاريخ العملات الرقمية خلال شهر ديسمبر من العام 2017، ثم انهارت إلى مستوى 3136 دولارا فقط في ديسمبر من العام 2018، لتخسر نحو 16864 دولارا من قيمتها خلال عام واحد فقط مسجلة خسائر بلغت نسبتها 84.3%.

وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، يقول أنصار الأصول الرقمية، إن الارتفاع الأخير ليس جنوناً آخر للمضاربة بين المستثمرين الأفراد، مشيرين إلى تزايد الاهتمام المؤسسي، وقرار شركة "باي بال"، بالسماح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة واستخدام JPM Coin من لإجراء دفعة لأول مرة.

وقال المؤسس المشارك في "كوين متريكس"، نيك كارتر، إن "هذا الارتفاع يبدو مدفوعًا بشكل أكبر بقرار من لديهم أرصدة أكبر، وليس بسبب دخول موجة من مستثمري التجزئة".

ويرى المدير الإداري لمنصة "إيترو" للتداول في الولايات المتحدة، جاي هيرش، أن "إعلان (باي بال) وقيامها بتوعية ملايين الأشخاص بقيمة البيتكوين والأصول الرقمية في حياتهم وثروتهم وحريتهم.. نحن متحمسون جداً للأخبار ونتطلع إلى رؤية تطبيقات الدفع الرئيسية الأخرى تدخل الفضاء".

وخلال الصيف الماضي، أطلقت "فيدليتي للاستثمارات" صندوق "بيتكوين" لتصبح واحدة من أبرز الشركات التي أبدت اهتماماً بالعملات المشفرة. كما استثمرت الشركات العامة مؤخراً في العملة. فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ في تجربة نسخة رقمية من اليورو، حيث تواصل الصين تكثيف اختبار اليوان الرقمي.

في حين أن بعض البلدان بدأت في الإعراب عن اهتمامها بامتلاك عملات رقمية، إلا أنه لا يوجد دليل يذكر لدعم الادعاءات القائلة بأن التشفير سيحل محل العملات الورقية في أي وقت قريب.

وفي تعاملات أمس الخميس، سجلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية نحو 399.4 مليار دولار. وسجلت عملة "بيتكوين" مستوى 13611 دولارا، فيما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 252.2 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" مستوى 392 دولارا، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 44.4 مليار دولار. فيما سجلت عملة "تيزر" مستوى دولار واحد، بقيمة سوقية بلغت نحو 16.5 مليار دولار.

كما بلغت قيمة عملة "إكس ريبل" مستوى 0.245 دولار، بقيمة سوقية بلغت نحو 11.1 مليار دولار. واستقر سعر عملة "بيتكوين كاش" عند مستوى 267 دولارا، بقيمة سوقية بلغت نحو 4.9 مليار دولار.