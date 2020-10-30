سيجني حفنة من المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من الطرح العام الأولي لشركة Ant Group والذين قاموا بضخ الأموال في الشركة قبل نحو عامين من الآن ما دعم المركز المالي للشركة الصينية في حينه ورفع من تقييمها في أسواق المال العالمية.



وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت" جورنال فإن حفنة من المستثمرين الأجانب والأثرياء والصناديق الاستثمارية من خارج بر الصين الرئيسي قامت بضخ نحو 10.3 مليار دولار في الشركة الصينية العملاقة بالعام 2018، في ثالث جولة تمويلية لرفع رأس المال والأخيرة قبيل الطرح العام الأولي الذي بات الأكبر في التاريخ.



وتقدر الصحيفة الأميركية الأرباح التي سيجنيها المستثمرون الأجانب والأثرياء من استثماراتهم في الشركة الصينية العملاقة قبل نحو عامين من الآن بنحو 8 مليارات دولار.





وبفضل الجولة التمويلية السخية والتي جمعت في حينها نحو 14 مليار دولار مع ضم المستثمرين المحليين ارتفعت تقييم الشركة لتصبح الأعلى في العالم في فئة شركات التكنولوجيا.



وتتضمن فئة المستمرين الأجانب الذين قاموا بضخ الأموال في الشركة خلال تلك الفترة حصة بنحو 500 مليون دولار على الأقل لكل منهم وهم صناديق سيادية على غرار صندوق الثروة السيادي السنغافوري والماليزي والكندي، بالإضافة إلى صناديق خاصة على غرار Silver Lake و Warburg Pincusو Carlyle Group.



ووفقاً لنشرة الطرح الخاصة بالشركة فإن عدد آخر من الصناديق الأجنبية الشهيرة على غرار BlackRock و Fidelity Investments لديها استثمارات قائمة في الشركة تقدر ما بين 200-500 مليون دولار.



ومن بين الأثرياء الأجانب الذين استثمروا في الشركة قبل نحو عامين الملياردير الهونغ كونغي الشهير لي كي شينغ، بالإضافة إلى ابن أيقونة الأعمال في إندونيسيا صامويل ين.



وينتظر أن تتضاعف حصص 40 مستثمرا أجنبيا في الشركة حينما يبدأ التداول على أسهمها في وقت لاحق من مطلع نوفمبر المقبل، إذ ستبلغ القيمة السوقية للشركة بعد بيع الأسهم نحو 313 مليار دولار مقارنة مع نحو 150 مليار دولار فقط بالعام 2018 بعد انتهائها من الجولة التمويلية في حينه.