كشف تقرير حديث لشركة الراجحي المالية عن توقعاتها للاقتصاد السعودي في 2020، مقدرة أن تصل قيمة الإيرادات النفطية لـ350 مليار ريال.

وذكرت أنه في حال قامت أرامكو بدفع أرباحها بالكامل وقيمتها 75 مليار دولار، فقد تصل عائدات النفط إلى 450 مليار ريال.

وقدرت الراجحي المالية أن تصل عائدات ضريبة القيمة المضافة خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال، على أن ترتفع إلى 88 مليار ريال في2021.

وبحسب "الراجحي المالية" فإن الإنفاق الحكومي يتماشى مع التوقعات ومستمر في التحسن وتوجد أدلة على كفاءة في الإنفاق.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 256.3 مليار ريال.

وأضافت "تحسنت الضرائب على السلع والخدمات من 37.6 مليار ريال إلى 51.6 مليار ريال، مما يعني زيادة قدرها 14 مليار ريال على أساس سنوي.

وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 57% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 122.99 مليار ريال، وتسجل أعلى إيرادات ربعية غير نفطية منذ بداية إعلان أول ميزانية ربعية للسعودية.

ونمت الضرائب على السلع والخدمات "تشمل القيمة المضافة والانتقائية" 37% لتبلغ 51.57 مليار ريال في الربع الثالث، مقارنة بنحو 37.59 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات النفطية 30%، حيث كانت 131.84 مليار ريال في الربع الثالث 2019، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تراجع الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ومنذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 41.5% من إجمالي الإيرادت، مقارنة بنحو 33.3% للفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت نحو 224.52 مليار ريال مقارنة بنحو 237.48 مليار ريال.

وذكر التقرير أنه بعد جائحة كورونا بدأت تتحسن الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة وعبر معظم القطاعات.

وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15.3% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 16.0% على أساس سنوي في سبتمبر ونمت الودائع بنسبة 10.7% على أساس سنوي في سبتمبر.