فيما ارتفعت مبيعات المستثمرين الأجانب إلى مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري، فقد هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.3% إلى مستوى 10515 نقطة في إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي، نهاية تعاملات شهر أكتوبر الحالي.

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن مشتريات المستثمرين العرب بلغت نحو 371.4 مليون جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 10.5%، والمستثمرين العرب على نحو 6.9% من إجمالي التعاملات خلال شهر أكتوبر الحالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.62% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 5.27% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.22% مغلقا عند مستوى 12478.48 نقطة.

التجاري الدولي يتصدر القائمة من حيث قيمة التداول

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي – مصر، قائمة أكبر 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق داخل المقصورة خلال جلسات شهر أكتوبر، بحجم تداول بلغ 31.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه. تلاه في المركز الثاني سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحجم تداول بلغ 290.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وفي المركز الثالث جاء سهم شركة الحديد والصلب المصرية بحجم تداول بلغ 207.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 706.5 مليون جنيه. أعقبه في المركز الرابع سهم شركة السويدي إليكتريك بحجم تداول 90.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 690.3 مليون جنيه.

وخامساً، جاء سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بحجم تداول 136.5 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 677.9 مليون جنيه. وجاء سهم الشركة العربية لحليج الأقطان في المركز السادس بحجم تداول بلغ 210.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 612.1 مليون جنيه.

وفي المركز السابع، جاء سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بحجم تداول 79.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 528.1 مليون جنيه. تلاه في المركز الثامن سهم شركة "دايس" للملابس الجاهزة بحجم تداول 288.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 446.5 مليون جنيه.

وجاء سهم البنك المصري لتنمية الصادرات في المركز التاسع بحجم تداول 33.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 431 مليون جنيه.

وأخيراً جاء سهم شركة "إعمار مصر للتنمية" في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 166.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 422.2 مليون جنيه.