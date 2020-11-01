من المتوقع أن ينفق الأميركيون نحو 190.47 مليار دولار خلال فترة الإجازة هذا العام على المشتريات الأونلاين، لترتفع بذلك بنسبة 35.8% أو 50 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

وستتراجع المبيعات في المتاجر خلال موسم عطلة العام الجاري خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بنسبة 4.7% إلى 822.79 مليون دولار.

ولكن مكاسب البيع عبر الإنترنت ستغطي على تلك الخسائر، وهو ما سيؤدي إلى نمو كلي بنسبة 0.9% في إجمالي المبيعات خلال مواسم إجازات العام الجاري لتصل قيمتها إلى 1.013 تريليون دولار، وفقا لبيزنس إنسايدر.

وبدأت العروض والخصومات من قبل أمازون ومنافسيها منذ الأسابيع الماضية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تسريع عملية التسوق وشراء هدايا الأعياد.

وبينما لم تستطع المنظمات الدولية تحديد حجم التجارة الإلكترونية على نحو رسمي هذا العام، قدرت الأمم المتحدة حجم المبيعات عند 25.6 تريليون دولار قبل عامين، مشيرة في التقرير الصادر هذا العام إلى الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التجارة الإلكترونية التي تمت بها، وبلغت قيمتها 8.64 تريليون دولار، ما يمثل نحو ثلث التجارة الإلكترونية، تلتها اليابان بـ 3.28 تريليون دولار، ثم الصين بـ 2.3 تريليون دولار.