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أرقام كابيتال: أسهم خليجية تجذب ملايين الدولارات من انضمامها لـ "MSCI"  

اقتصاد الخليج

أرقام كابيتال: أسهم خليجية تجذب ملايين الدولارات من انضمامها لـ "MSCI"  

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دبي - العربية.نت

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توقعت شركة أرقام كابيتال أن تشهد التغييرات على مؤشرات مورغان ستانلي "MSCI" في نوفمبر الحالي ترقية السوق الكويتية إلى الأسواق الناشئة وهو ما يجذب سيولة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار توزع على 17 سهما.

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وقالت الشركة إن التغييرات الجوهرية ستكون في سوقي السعودية والإمارات ومن المتوقع انضمام سهمي سليمان الحبيب ومواساة في السعودية إلى مؤشرات MSCI مع تدفقات نقدية بقيمة 248 مليون دولار، إلى جانب انضمام كل من سهمي أرامكس وبنك أبو ظبي الإسلامي .

ولا يتوقع التقرير حدوث أي تغييرات جوهرية في الأسواق الأخرى.

وفي مقابلة مع قناة العربية، قال نعمان خالد مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال إن أغلب التوقعات ترجح دخول سهمي سليمان الحبيب ومواساة في مؤشر مررغان ستانلي للأسواق الناشئة وهو حدث كبير، إذ أنه يعد أول انضمام أسهم بالقطاع الصحي للمؤشر.

وقال إن سهم سليمان الحبيب، من المتوقع أن يجذب تدفقات قدرها 150 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالسوق الإماراتية، قال إنه من التوقع أن يدخل بنك أبوظبي الإسلامي في المؤشر الكبير لمورغان ستانلي ليجذب 106 ملايين دولار، فيما ستدخل أسهم شركة أرامكس في المؤشر الصغير لتجذب 6 ملايين دولار.

وأشار إلى أن جذب المزيد من الأسهم الإماراتية مرتبط بقرار من الشركات نفسها، لتقوم بزيادة النسبة المسموحة لتملك الأجانب.

وأوضح أن سوق الأسهم الكويتية سيتم ترقيتها بنهاية نوفمبر في مؤشر إم إس سي أي، وأن تحظى البنوك على 75% من التدفقات المتوقعة والبالغة 2.5 مليار دولار.

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