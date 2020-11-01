  • مباشر
اللغة

النفط يقود أسواق الخليج للتراجع على أعتاب الانتخابات الأميركية

سوق دبي مناسبة
سوق دبي المالي
اقتصاد الخليج

النفط يقود أسواق الخليج للتراجع على أعتاب الانتخابات الأميركية

ترتبط أسواق المنطقة بأسعار النفط والذي شهد أكبر انخفاض خلال 7 أشهر فى أكتوبر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت معظم بورصات الأسهم الخليجية مع اتجاه المتعاملين للتحوط من المخاطر الجيوسياسية قبل الانتخابات الأميركية، ومع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع عمليات الإغلاق التي تنتهجها الدول لمواجهة عودة تفشي وباء كورونا، وانخفاض أسعار النفط.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5% في منتصف التعاملات، كأكبر تراجع في المنطقة، تلاه مؤشر السوق الكويتي بتراجع 1.2%. كما انخفضت مؤشرات أسواق أبوظبي والرياض ومسقط، فيما كان سوق الدوحة الناجي الوحيد من التراجعات.

توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج.. لـ3 أسباب أسواق الخليج الأسواق العالمية توقعات باستمرار التراجعات في أسواق الخليج.. لـ3 أسباب

وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.13%، إلى مستوى 7.897 نقطة.

وترتبط أسواق الشرق الأوسط بصورة كبيرة بأسعار النفط والذي شهد أكبر انخفاض خلال سبعة أشهر فى أكتوبر حيث هددت إجراءات الإغلاق المتجددة لاحتواء فيروس "كورونا" انتعاش الطلب.

تتآكل معنويات المستثمرين، أيضًا بسبب القلق من أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية ستكون محل خلاف، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدمًا قويًا للمرشح الديمقراطي "جو بايدن".

وحذر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون من استخدام روسيا معلومات مضللة لمحاولة التدخل في السياسة الأميركية بغض النظر عمن يفوز في التصويت، لكنها قد تكثف جهودها إذا كانت تقاربت النتائج.

وقال لوسيانو جانيلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري: "الأسواق تنتظر الوضوح".

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "هناك خطر كبير في انتخابات متنازع عليها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

متبعو هذا النظام الغذائي أكثر عرضة للإصابة بكورونا! متبعو هذا النظام الغذائي أكثر عرضة للإصابة بكورونا!
مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد