انخفضت معظم بورصات الأسهم الخليجية مع اتجاه المتعاملين للتحوط من المخاطر الجيوسياسية قبل الانتخابات الأميركية، ومع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع عمليات الإغلاق التي تنتهجها الدول لمواجهة عودة تفشي وباء كورونا، وانخفاض أسعار النفط.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5% في منتصف التعاملات، كأكبر تراجع في المنطقة، تلاه مؤشر السوق الكويتي بتراجع 1.2%. كما انخفضت مؤشرات أسواق أبوظبي والرياض ومسقط، فيما كان سوق الدوحة الناجي الوحيد من التراجعات.

وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.13%، إلى مستوى 7.897 نقطة.

وترتبط أسواق الشرق الأوسط بصورة كبيرة بأسعار النفط والذي شهد أكبر انخفاض خلال سبعة أشهر فى أكتوبر حيث هددت إجراءات الإغلاق المتجددة لاحتواء فيروس "كورونا" انتعاش الطلب.

تتآكل معنويات المستثمرين، أيضًا بسبب القلق من أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية ستكون محل خلاف، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدمًا قويًا للمرشح الديمقراطي "جو بايدن".

وحذر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون من استخدام روسيا معلومات مضللة لمحاولة التدخل في السياسة الأميركية بغض النظر عمن يفوز في التصويت، لكنها قد تكثف جهودها إذا كانت تقاربت النتائج.

وقال لوسيانو جانيلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري: "الأسواق تنتظر الوضوح".

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "هناك خطر كبير في انتخابات متنازع عليها".