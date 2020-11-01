كشف تقرير حديث، عن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصري، على الرغم من تهاوي جميع المؤشرات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في موجة ركود بكافة الأنشطة والقطاعات.

وأشار التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إلى أن مبيعات السيارات واصلت الارتفاع خلال شهر سبتمبر الماضي مع تعافي القطاع من الصدمة التي تلقاها خلال الربع الثاني من العام جراء أزمة "كوفيد-19".

وأوضح أن مبيعات السيارات في السوق المصري سجلت زيادة بنسبة 11.25% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 ألف وحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 20.6 ألف وحدة في الفترة ذاتها قبل عام. وكانت مبيعات السيارات قد ارتفعت بنسبة 13% في أغسطس الماضي لتبلغ 20.8 ألف وحدة.

وقادت سيارات الركوب التعافي، إذ قفزت بأكثر من 24% في سبتمبر لتبلغ 17.5 ألف وحدة، مقابل 16 ألف وحدة في أغسطس الماضي، و13.7 ألف وحدة في سبتمبر 2019.

ووفق نشرة "انتربرايز"، كانت مبيعات سيارات الركوب قد هبطت بنسبة 26% خلال شهر أبريل الماضي متأثرة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد-19" منذ أواخر شهر مارس الماضي، والتي شملت وقف ترخيص المركبات الجديدة، وتقليص ساعات العمل.

وفق التقرير، نمت مبيعات الشاحنات بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال الشهر لتسجل 3.35 ألف شاحنة، من 3.1 ألف شاحنة قبل عام. وفي المقابل، هوت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 34.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 ألف أتوبيس، من 3.8 ألف أتوبيس في الفترة المقارنة من العام الماضي.