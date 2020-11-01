  • مباشر
اللغة

محلل: هذه أفضل سيناريوهات تفضلها أسواق الأسهم للانتخابات الأميركية

الانتخابات الأميركية

محلل: هذه أفضل سيناريوهات تفضلها أسواق الأسهم للانتخابات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وليد الحلو رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال إن المتاجرين الأفراد في السوق الأميركية أصبح عددهم "أكثر من اللازم" وتسببوا في ضغط على كثير من أسهم الشركات التكنولوجية، ما أثر بدوره على المؤشرات الرئيسية الأميركية.

هل تستطيع المزيد من الأسهم الإماراتية الإنضمام لـ جرس الإغلاق اقتصاد الإمارات هل تستطيع المزيد من الأسهم الإماراتية الإنضمام لـ "MSCI"؟

وأوضح أن مسألة التشريعات المتعلقة بشركات التكنولوجية هي مسألة ثانوية لها، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على شركات التكنولوجيا.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أن الرئيس القادم للولايات المتحدة سيؤثر بصورة مباشرة على أسهم الشركات التقنية، مشيرا إلى أن الضغط الذي يمثله الأفراد والانطباعات التي يرسمونها هو تأثير الرئيس القادم.

وأوضح أنه في حال فاز جو بايدن في الانتخابات دون أن يكسب مجلس الشيوخ، فإن قدرته على التشريع ستكون ضعيفة، مثلما حدث في آخر حكم لأوباما، وهو ما سيؤثر على قدرة بايدن على التشريع.

وأشار إلى أنه في حال فوز ترمب، سيحاول الكونغرس أن يصل إلى الحلول الوسطية فيما يتعلق بمسألة الحزمة التحفيزية.

وأوضح أنه أفضل سيناريو، هو أن يكسب بايدن الانتخابات، وبصورة كبيرة فوق 92 لجنة انتخابية، وبالتالي يحصل الـ 4 مقاعد في مجلس الشيوخ، وبالتالي يستطيع أن يسيطر على المجلسين النواب والشيوخ. وفي المرتبة الثانية، يأتي فوز دونالد ترمب.

ويرى أن أسوأ سيناريو على الإطلاق هو حدوث سيناريو مشابه لعام 2000، عندما حدثت مشاكل في التشريع وتدخلت اللجنة الدستورية لحسم الانتخابات، عندما يكون هناك مكسب في ولاية واحدة بفروق قليلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن تتعاطف معه الأسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

مشروعات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مشروعات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد