قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي والمؤسس لتقنيات مكيال المالية إن سبب تراجع السوق السعودي يعود إلى أمرين الأول هو الحركة التصحيحية على الأسهم القيادية، والثاني خروج المضاربين من السوق الذين تسببوا في ارتفاع الأسهم الصغيرة.

وأضاف في لقائه مع العربية أن تراجع السوق مع تراجع قيم التداولات ليس له علاقة بما يحدث في الأسواق العالمية من إغلاقات.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسهم الصغيرة كانت لأهداف معينة من المضاربين، والآن خرج المضاربون من السوق وهو ما أدى إلى تراجع قيم التداول.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال البنوك، قال إن الصورة العامة لأداء البنوك ستكون أكثر وضوحا في الربع الرابع، وقال إن هناك اختلافا في حساب المخصصات من بنك لآخر، ومن ربع لآخر حسب المخاطر المحتملة.

وتابع: "الربع الأخير من هذا العام سيكون هو الفاصل في الأمر".