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رئيس البحر الأحمر للعربية: المشروع سيخلق 70 ألف وظيفة

سياحة السعودية

رئيس البحر الأحمر للعربية: المشروع سيخلق 70 ألف وظيفة

أكد أن المشروع سيساهم بـ22 مليار ريال سنويا للناتج المحلي الإجمالي للسعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير John Pagano، في حديث مع "العربية"، أن الشركة تحرص على حماية البيئة خلال مراحل إنشاء المشروع نظرا لأهميتها.

وأشار باغانو إلى أن مشروع البحر الأحمر هو المشروع السياحي الرئيسي للمملكة وسيساهم بـ100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع.

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وفي هذا السياق، قال: "السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية عالميا خاصة قبل جائحة كورونا ونتوقع عودة الانتعاش لهذا القطاع بشكل كبير، حيث إن رؤية 2030 تهدف لتنويع الاقتصاد.. والسياحة إحدى أركان تحقيق هذا الطموح".

وتابع قائلا: "مشروع البحر الأحمر هو المشروع السياحي الرئيسي للمملكة وسوف نقوم بالمساهمة لتحقيق هذه الأهداف بعدة طرق من بينها 100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع، والأهم من ناحية الاستدامة سنساهم بـ22 مليار ريال سنويا وسوف نخلق 35 ألف فرصة عمل مباشرة و35 ألف فرصة عمل غير مباشرة".

وأشار إلى أن السياحة الفاخرة بدأت تتغير قبل جائحة كورونا من التركيز على الاستهلاك إلى التركيز على التجربة.

ووفق تصريحاته :"نحن في مكان جيد للاستفادة من التغيرات في نهج السياحة الفاخرة وأعتفد أن مشروع البحر الأحمر سيحقق نجاحا كبيرا"، مشدداً على أن المشروع سيلعب دوراً قيادياً من ناحية السياحة المتجددة.

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