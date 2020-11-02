شهدت الولايات المتحدة أكبر صفقة عقارية بها منذ انتشار وباء كورونا، إذ جرى بيع هرم "ترانس أميركا"، الذي يمكن القول إنه العقار الأكثر شهرة في أفق سان فرانسيسكو، بمبلغ 650 مليون دولار لشركة استثمارية في نيويورك، وفقا لتقرير في مجلة فوربس.

وأظهر التقرير وفقاً لتقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، يمثل هذا البيع المرة الأولى التى يتم فيها تغيير ملكية البرج الذي يبلغ من العمر 50 عاما تقريبا.

وذكرت مجلة فوربس أن المبنى الذى يضم 48 طابقا تملكه شركة ايجون الهولندية للتأمين التي اشترت شركة ترانس أميركا في عام 1999.

وقال المشترون، "دويتشه فاينانس أميركا"، والمطور "مايكل شيفو"، إن المبنى "يعكس الروح التطلعية لمنطقة الخليج".

ويعتزم المالكون الجدد الحفاظ على اسم "ترانس أميركا"، والطابع العالمي الشهير للمبنى.

وتم طرح البرج، الذي افتتح في عام 1972، لأول مرة للبيع في أغسطس 2019، وبلغ العرض الفائز 711 مليون دولار في فبراير.

وذكرت وكالة "NBC" الإخبارية نقلاً عن مجلة "فوربس"، أن الوباء ربما ساهم في تأخير إغلاق البيع وكذلك خفض سعر العرض.