لم يعد العيش في مدينة المال والأعمال الأميركية حلم الأثرياء، بعدما دفعت جائحة "كورونا" العديد من أصحاب الأعمال لبيع منازلهم والانتقال خارج المدينة هرباً من الوباء تارة، وانتفاء منطقية البقاء تارة أخرى خاصة في ظل ارتفاع الضرائب على الدخل في "نيويورك"، بالمقارنة بباقي الولايات، وهو ما قد يرفع العجز المتوقع لميزانية الولاية لنحو 9 مليارات دولار.

وفي حين أن المدينة لم تعد بؤرة الفيروسات في الولايات المتحدة، كما كانت في السابق، فإن أولئك الذين يغادرون يستشهدون بالقلق بشأن اقتصاد المنطقة ونوعية الحياة والاقتناع بأن الضرائب المرتفعة قادمة.

وحازت ولايات تكساس وفلوريدا ونيفا نيفادا على النصيب الأكبر من النازحين، وفقاً لمسح أجراه معهد مانهاتن، فإن ما يقرب من نصف سكان نيويورك يزيد دخلهم السنوي عن 100 ألف دولار، إلا أن تكلفة المعيشة المرتفعة وأسلوب الحياة دافعان لتغيير الوجهة.

واعتبر بعض كبار المهنيين الماليين غير المقيدين بضرورة التواجد داخل أماكن العمل، أن فكرة الانتقال إلى الولايات ذات الضرائب المنخفضة لم يكن أكثر جاذبية من أي وقت مضى.

وأودى فيروس "كورونا" بحياة 230,000 أميركي حتى الآن، كان نصيب مدينة نيويورك عُشر هذا الرقم.

كما تظهر البيانات من الخدمة البريدية الأميركية والشركات المتحركة الوطنية والشركات الناشئة التكنولوجية التي تتبع الهواتف الذكية جميعها تدفقاً مرتفعاً من مدينة نيويورك هذا العام، حيث قدم أكثر من 246 ألفا من سكان نيويورك طلب تغيير العنوان إلى الرموز البريدية خارج المدينة منذ مارس، أي ما يقرب من ضعف الفترة السابقة من العام، على سبيل المثال.

كما انخفض الطلب على شقق مانهاتن، حيث تراجع متوسط الإيجارات الشهرية بنسبة 7.8% إلى 2990 دولاراً في الربع الثالث، وهو جزء من انخفاض على مستوى المدينة لم تشهده منذ عام 2010، وفقاً لـ StreetEasy.

مما لا شك فيه أن ضواحي منطقة نيويورك كانت المستفيد الرئيسي من النزوح: فقد قفزت مبيعات المنازل في ويستشستر بنسبة 112% في يوليو ، وفقاً لمبيعات المثمن ميلر صامويل في غرينيتش بولاية كونيتيكت.

وقال مارك كلاين، محامي الضرائب في نيويورك ورئيس مجلس إدارة هودجسون روس لـ "CNBC" الأميركية ، "إن قلقي ليس لأنهم سيغادرون، بل إنهم يأخذون أعمالهم معهم". مضيفاً "فرار أصحاب الأعمال يثير القلق بالنسبة لأولئك الذين بقوا في المدينة".

واعتبر البعض المخاطر أعلى في عام الانتخابات، في ظل اقتناع دافعي الضرائب بأنه حال نجاح "جو بايدن" والديمقراطيين فإن ضرائب أعلى ستأتي في الطريق.

وقال أصحاب الدخول العالية إن الحد الأقصى البالغ 10,000 دولار على التخفيضات الضريبية على مستوى الولايات والضرائب المحلية من إصلاح الرئيس ترمب لعام 2018 يضر بهم شخصياً ويعتقدون أن الحكومات المحلية ستسعى للحصول على المزيد من المال منها في السنوات المقبلة.

ولا يقتصر المغادرون على تجار صناديق التحوط ومديري المحافظ. نيويورك هي أيضا موطن للنظام الإيكولوجي المتنامي من شركات التكنولوجيا المالية.

وعندما اشترى الرئيس التنفيذي لشركة فينتك باراغ سارفا منزلاً في عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة باكز بولاية بنسلفانيا العام الماضي، توقع أنه ربما استأجره معظم الوقت. ولكن بعد أشهر من انتشار الوباء، وبعد أن أصبح من الواضح أن التعليم الشخصي بدوام كامل في نيويورك غير محتمل لأطفاله الصغار، جعله إقامته الدائمة.

وقال إن عائلتين أخريين من نيويورك انتقلتا مؤخراً، وجلبتا أعمالهما.

ولا تزال شركته الناشئة "وحيد القرن"، تحل محل ودائع المستأجرين الأمنية برسوم متكررة صغيرة، في مانهاتن. ولكن سارفا نادرا ما يعود، ويعمل على إدارة نمو الشركة الهائل من بعيد. وخلال فصل الصيف، ضاعفت الشركة عدد موظفيها إلى 90 وجمعت 14 مليون دولار في شكل رأس مال إضافي.

وقال سارفا "بمجرد أن اتخذنا القرار، تشاورنا مع مستشارينا الضريبيين والقانونيين حول ما سيعنيه ذلك بالضبط". "أنا رسميا من سكان بنسلفانيا. لقد صوت هنا، سجّلت سيارتي هنا، ولديّ رخصة قيادة من ولاية بنسلفانيا. لقد انتقلت من منزلي السابق وليس لدي أي نية للعودة".

وفي بعض الدوائر المالية، حتى الأشخاص الذين قد لا يكونون قد اقتلعوا أسرهم بشكل دائم مثل هافنر أو سارفا يضغطون من أجل الإعفاء الضريبي. وهم عادة من سكان المدن الذين انتقلوا بدوام كامل إلى منازلهم الثانية بمجرد تفشي الوباء.

وقال مدير عام في بنك استثماري عالمي كبير يملك العديد من الشقق في مانهاتن إنه قلق من أن ممتلكاته سوف تفقد ما يصل إلى 40% في القيمة في السنوات المقبلة.