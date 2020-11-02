قال سَطّام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل إن منصة مُدد لحماية الأجور تم العمل عليها العامين الماضيين مع عدة جهات حكومية.

وأضاف في حديثه مع العربية أن المنصة هدفها رفع كفاءة سوق العمل وجعل القطاع الخاص جاذبا للمواطنين، مشيرا إلى أن ربط المنصة مع القطاع المصرفي أعطى الكثير من الموثوقية للمبادرة.

وأوضح أن عملية الربط مع المصارف يعطي رقابة أسرع وإجراءات أسهل، بحيث يقوم صاحب العمل بتحويل الرواتب، فيما ترصد المنصة مباشرة مدى التزام المنشأة عن طريق الربط الإلكتروني مع البنوك.

وأشار إلى أن المنصة تقدم أيضا خدمة إدارة الرواتب ما يخفف من التكاليف الإدارية. وذكر أن منصة مدد تغطي حاليا المنشآت التي بها 5 عمال فأكثر ويصل عددها إلى 200 ألف منشأة، ويتبقى 400 ألف منشأة بالقطاع الخاص ستنضم إلى المنصة في 1 ديسمبر.

وأوضح أنه بنهاية عام 2020، سيكون جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص وعددها 600 ألف منضمة للمنصة، وسيتم تحويل جميع أجور العاملين في القطاع الخاص عبر هذه المنصة، مؤكدا أن هذا الأمر يرفع كفاءة سوق العمل ويحد من الخلافات العمالية.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج "حماية الأجور" عبر منصة "مُدد"، الذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل.

ووجهت الوزارة المنشآت بالتسجيل في منصة "مُدد" على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقًا من اليوم، كما عملت الوزارة على تطوير النظام لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بسهولة.

وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج حماية الأجور في عام 2013، والذي تم تحسينه لاحقًا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل.