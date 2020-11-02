ارتفعت الديون الفرنسية إلى ضعف متوسط ديون دول منطقة اليورو، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بنمو كبير في الدين الخاص، وفقاً لحسابات وكالة بلومبيرغ، وبيانات "يوروستات"، و "المركزي الأوروبي".

وأشار تقرير اطلعت عليه "العربية نت"، إلى ارتفاع ديون الشركات بنحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و 2.6 في ألمانيا.

وجاء ارتفاع الدين سواء الحكومي أو الشركات أو ديون الأفراد، بالأساس نتيجة الإغلاق على خلفية وباء كورونا والذي أصاب الاقتصاد بشلل.