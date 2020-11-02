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ديون فرنسا تقفز لضعف متوسط نظرائها الأوروبيين

فرنسا كورونا اقتصاد
باريس
اقتصاد فرنسا

ديون فرنسا تقفز لضعف متوسط نظرائها الأوروبيين

مدفوعة بنمو كبير في الدين الخاص

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الديون الفرنسية إلى ضعف متوسط ديون دول منطقة اليورو، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بنمو كبير في الدين الخاص، وفقاً لحسابات وكالة بلومبيرغ، وبيانات "يوروستات"، و "المركزي الأوروبي".

وأشار تقرير اطلعت عليه "العربية نت"، إلى ارتفاع ديون الشركات بنحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و 2.6 في ألمانيا.

وجاء ارتفاع الدين سواء الحكومي أو الشركات أو ديون الأفراد، بالأساس نتيجة الإغلاق على خلفية وباء كورونا والذي أصاب الاقتصاد بشلل.

ديون فرنسا مقارنة ببعض دول أوروبا
ديون فرنسا مقارنة ببعض دول أوروبا
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