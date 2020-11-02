قال رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets ، إن أغلب الدراسات تشير إلى أن فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية لن يضيف أعباء ضريبية جديدة، إذ أن الضرائب التي يعتزم فرضها سيتم تعويضها من تخفيف الضرائب على قطاع آخر.

وأضاف في حديثه للعربية أن الأسواق حاليا تهتم بحزمة التحفيز التي أعلن عزمه توجيهها للاقتصاد والبالغة 2 تريليون دولار.

وأوضح أن أكبر المخاوف من فوز بايدن هو شركات الطاقة، إذ أن من مخططاته هو تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوجه نحو الطاقة النظيفة.

وأكد أبو زيد أن تحقيق وعود بايدن في الانتخابات سيتوقف على وجود كونغرس يدعم الخطة، إذ أن فوزه في الانتخابات الأميركية غير كاف لتمرير خطة التحفيز.