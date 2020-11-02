ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" بنحو 90% في عام 2020، وتم تداوله حتى 13.848 دولار يوم الثلاثاء، وفقاً لـ CoinDesk. كأعلى مستوى منذ يناير 2018، بعد هبوطها من قمتها التاريخية عند 19.783 دولار في الشهر السابق له.

يتفق العديد من المستثمرين على أن الارتفاع المتجدد للفائدة مرتبط بإمكانيات بيتكوين كأداة تحوط ضد التضخم.

وقد روج مؤيدو بيتكوين لهذا الاحتمال لسنوات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن شبكة بيتكوين لديها عدد محدد لعدد الوحدات التي يمكن إنشاؤها (21 مليون وحدة). ومع تفشي وباء "كورونا" في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، اضطرت الحكومات والبنوك المركزية إلى إنفاق تريليونات الدولارات لدعم اقتصاداتها في حين تستنزف القوة الشرائية لعملاتها. وقد أنعش ذلك الخوف من ارتفاع معدلات التضخم في السنوات المقبلة التحول للاستثمار في "بيتكوين" كأداة تحوط.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت"، اشترت شركة Square Inc، التي تسمح للمستخدمين بشراء بيتكوين على تطبيق النقد الخاص بها، ما قيمته 50 مليون دولار من العملة الرقمية في أكتوبر لاستخدامها كأداة تحوط في خزينة الشركة.

وسبقتها شركة MicroStrategy Inc التي تتخذ من فرجينيا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام، حيث اشترت نحو 425 مليون دولار عملة بيتكوين للاحتفاظ بها في خزينة شركاتها. وقال الرئيس التنفيذي مايكل سايلور في أغسطس إن الشركة تتوقع أن يكون لاستجابات الحكومة للوباء تأثير في انخفاض قيمة العملات الورقية.

كان جذب مستثمرين جدد هدف طال السعي إليه لصناعة التشفير. وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، منذ أن ظهرت فقاعة عام 2017، تحاول صناعة بيتكوين بناء بنية تحتية للمستثمرين المحترفين، وخلق كل شيء من الصناديق المتداولة في البورصة "ETFs"، إلى أسواق الخيارات و أمناء الحفظ.

على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات "SEC" الأميركية لم توافق بعد على صناديق ETF لعملة بيتكوين، إلا أن هناك خدمات أخرى قائمة، وبدأ المستثمرون في تبنيها.

وقال ماثيو هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة BitWise Asset Management: "كان هناك العديد من الحواجز لرأس المال المؤسسي أن يأتي، ثم أتى حافز قوي مدفوعاً بوباء كورونا والمخاوف بشأن التضخم".

وقال هوغان إن BitWise ، التي تقدم صناديق المؤشرات المرتبطة بالعملات الافتراضية للمستشارين الماليين وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، شهدت ارتفاع أصولها تحت الإدارة إلى 100 مليون دولار من 70 مليون دولار في يونيو.

وشهد سوق العملات الرقمية نمواً ضخماً خلال الربع الثالث، حيث استفادت شركة Grayscale Investments أكبر بائع لمنتجات استثمارية مبنية على العملات المشفرة، بعدما ارتفعت أصولها تحت الإدارة بنحو مليار دولار خلال الربع الثالث لمستوى 5.9 مليار دولار، واستمر النمو لتعلن الشركة يوم الأربعاء الماضي نمو أصولها المدارة إلى 7.6 مليار دولار بزيادة نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر فقط.