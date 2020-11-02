قال محمد مازي نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية إن أعمال الشركة لن تتأثر في الربع الرابع بإجراءات الإغلاق الأخيرة في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن عودة رحلات العمرة في الربع الأخير سيكون لها أثر.

وأكد مازي أن ترشيد وإعادة هيكلة كاملة للتكاليف ساهم بشكل كبير في تقليص خسائر الربع الحالي بـ87 مليون ريال.

وأضاف مازي خلال لقاء له مع "العربية" "تمكنت الشركة من تقليص تكاليفها خلال الربع الحالي بما يقارب 42% من التكاليف التشغيلية. ويدعم عودة الطيران الداخلي في تنوع مصادر الدخل، حيث استطاعت الشركة من ترشيد التكاليف بطريقة مستمرة للربع القادم وحتى 2021. وقامت الشركة بإعادة هيكلة كاملة للتكاليف وهو ما سيساعدها على العودة للربحية بأسرع وقت".

وأوضحت الخدمات الأرضية أنها قامت بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتخفيف أثر الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وتنافسيتها، حيث تمكنت الشركة من تخفيض التكاليف بقيمة 207 ملايين ريال مما ساهم في تقليص الخسائر.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى إيقاف غالبية الرحلات الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي جائحة COVID - 19، الذي أدى لانخفاض الإيرادات بنسبة 61%.

وأكد مازي أن الشركة تمتلك السيولة النقدية الكافية واستطاعت التوصل لاتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لتوفير سيولة تحوطية. "لدى الشركة ما بين نقد واستثمارات في سوق الأسهم ما يقارب 1.3 مليار ريال وهي كافية لتجاوز الجائحة حتى نهاية 2021".

وأضاف مازي "وصلت حجم العمليات التشغيلية ما يقارب من 42% بنهاية الربع الثاني بالمقارنة مع 18% من التشغيلية من العام الماضي هو ما يشكل قفزة مع عودة الرحلات الداخلية. ونتوقع أن يساهم عودة الطيران الدولي للمعتمرين في دعم النتائج الإيجابية للشركة والإيرادات بالربع الرابع. ووصلت حجم عمليات التشغيل بنهاية أكتوبر إلى 53% من عمليات التشغيل قبل الجائحة، ومع رحلات العمرة نتوقع أن ترتفع بحدود 60% إلى 65%".

وتابع "الإجراءات الاحترازية للسعودية ستمكنها من تجاوز أزمة كورونا ولن تضطر للإغلاق كما يحدث حالياً مع تفشي الموجة الثانية لكوفيد - 19 في أوروبا.

وتوقع أن لا يكون للإغلاق في أوروبا تأثير على عمليات الشركة بسبب توقيت جدولة الرحلات الدولية لن يبدأ إلا بتاريخ 1- 1- 2021.

وحول دعم الشركة للكوادر الوطنية، قال مازي إن من أهم المبادرات التي طورتها الشركة هو برنامج توطين الوظائف غير المؤهلة للسعوديين واستطاعت تقليص ما يقارب من 22% من الوظائف غير المؤهلة للسعوديين وهو سبب جوهري لإعادة هيكلة التكاليف للشركة وتوطين الوظائف. وأضاف "استغلينا الجائحة بتوطين الوظائف وتوطين التقنيات لتكون ملائمة للسعوديين في عمليات التشغيل.

وكشفت النتائج المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، تحول الشركة للخسائر بالربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2019، نتيجة تداعيات كورونا.

ووفقاً لبيانات الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 86.79 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 120.2 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وكشفت النتائج المالية للشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، تحقيق صافي خسائر بنحو 336.2 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 348.19 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.