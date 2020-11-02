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هذه المتاجر تحذر: الإغلاق يكلفنا 483 مليون دولار

بريمارك
بريمارك
اقتصاد بريطانيا

هذه المتاجر تحذر: الإغلاق يكلفنا 483 مليون دولار

57٪ من متاجر السلسلة سيتم إغلاقها إذا وافق البرلمان على خطط لإغلاق المحلات التجارية غير الأساسية لمدة شهر

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دبي - العربية.نت

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حذر مالك Primark من أن عمليات الإغلاق التي تم تطبيقها في المملكة المتحدة الخميس الماضي جراء الموجة الجديدة من فيروس "كورونا" والتي ستطال سلسلة متاجر الأزياء المخفضة ستؤدي إلى خسارة قدرها 375 مليون جنيه إسترليني في المبيعات، أو ما يعادل 483 مليون دولار.

وكانت شركة أسوشيتد بريتيش فودز (ABF) من بين أوائل الشركات العامة التي أعلنت عن خسارة متوقعة حيث تحسب الأعمال تكلفة تشديد قيود COVID-19.

ووفقاً لتقرير اطلعت عليه "العربية نت"، فإن حوالى 57٪ من المتاجر في بريمارك سيتم إغلاقها إذا وافق البرلمان على خطط لإغلاق المحلات التجارية غير الأساسية لمدة شهر في إنجلترا اعتبارا من يوم الخميس، بحسب شبكة "SKY NEWS" البريطانية.

وتعد سلاسل المتاجر فقط عرضة بشكل خاص لمثل هذه القيود لرفضها المستمر التجارة عبر الإنترنت والتخفيف من مثل هذه الضربة لأعمالها القادمة.

وقال "ABF" إن جميع متاجر بريمارك في جمهورية أيرلندا وفرنسا وبلجيكا وويلز وكاتالونيا في إسبانيا وسلوفينيا قد تم إغلاقها بالفعل بشكل مؤقت، مما يمثل 19٪ من حجم عمليات البيع.

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