قالت شركة أرامكو السعودية، إنه بالرغم من الاضطرابات المستمرة بسبب جائحة كورونا، شهدت النتائج المحققة في قطاع التنقيب والإنتاج تحسناً كبيراً بعد الزيادة التدريجية في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأضافت في تقريرها المالي عن الربع الثالث من 2020، إنها استمرت في عمليات التحسين على مستوى مجموعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام 2020؛ مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة الموظفين والمجتمع.

وبلغ إنتاج المواد الهيدروكربونية 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، وتضمن ذلك 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

وقالت أرامكو إنه في يوم 6 أغسطس 2020، سجلت مستوى تاريخيا من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد بإنتاج 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الحلول التقليدية وغير التقليدية.

وأضافت أرامكو في تقريرها، أنها حافظت على مكانتها العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكرير في العالم، وبلغ إجمالي طاقتها للتكرير 6.4 مليون برميل في اليوم بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.4 مليون برميل في اليوم في 30 سبتمبر 2019.

واستهلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 39.5% من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 38.2% في التسعة أشهر المماثلة من 2019، ما يعزز أمن وموثوقية إمدادات المنتجات المكررة لعملائها.

وشهد الربع الثالث من 2020؛ دمج أول نتائج مالية ربعية كاملة للشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك، مع نتائج قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية.

وأضافت أرامكو السعودية، أن عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك، تمضي قدما في مسارها وهي تدعم تحقيق استراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الرامية إلى إيجاد قيمة التكامل في كافة مراحل سلسلة قيمة المواد الهيدروكربونية.