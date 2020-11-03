قال عبدالله الحامد، محلل أسواق مالية، إن الأسعار المتوقعة للنفط ستعتمد بصورة كبيرة على برنامج الرئيس الأميركي الفائز في الانتخابات، فكلاهما لديه خطط تحفيز ستدفع إلى نشاط القطاعات الاقتصادية بصورة عامة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن التراجع المتوقع لسعر الدولار الأميركي لن يؤثر على تدفقات المستثمرين إلى السوق السعودية، خاصة في ظل ربط الريال بالدولار.

وأشار إلى أن سعر الدولار المتوقع لن يؤثر أيضا على ربط سعر عملات المنطقة بالدولار الأميركي، خاصة أنها رأت الفوائد من هذا الربط والفوائد التي يجنيها المستثمرون المحليون والدوليون من هذا الأمر.

وقال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن فوز جو بايدن في الانتخابات سيضع أعباء أكبر على النفط الصخري الأميركي.

وأشار في حديثه مع العربية إلى أن إمدادت النفط في السوق ستزيد إذ من المتوقع أن يتساهل مع إيران، وهو ما يعني عودة ضخ إنتاج مليون برميل يوميا منها خلال عام.

وأوضح أن الضغط الحالي على أسعار النفط متمثل في ضخ النفط الليبي بجانب حظر التجوال الأوروبي الذي سيؤثر على الطلب.

وأشار إلى أن تلك الأوضاع تظهر أن استقرار أسعار النفط ستكون معتمدة بصورة أكبر من أي وقت مضى على أوبك بلس.

وأكد أن الدولار على المدى الطويل سيكون ضعيفا أمام الجنيه الإسترليني واليورو.

وعلى صعيد سوق الأسهم الأميركية، قال وسيم جمعة إن أسهم التكنولوجيا ستتأثر بسبب ارتفاع سعرها الحالي الذي تجاوز تقييمها، وفي حال فوز بايدن ستتأثر نتيجة زيادة الضرائب التي سيتم فرضها عليها.