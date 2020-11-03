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أبرز 4 ملامح لاستراتيجية بايدن الاقتصادية مع الصين

الحرب التجارية

أبرز 4 ملامح لاستراتيجية بايدن الاقتصادية مع الصين

بايدن: سنشكل جبهة موحدة مع حلفائنا للضغط على الصين تجارياً واقتصادياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كان ملف الصين الملف الأبرز لإدارة الرئيس ترمب طيلة أربع سنوات، ومع بدء التصويت لاختيار رئيس جديد لأميركا وفرص فوز المرشح جو بايدن في الانتخابات تتجه الأنظار لكيفية إدارته العلاقات والحرب التجارية مع الصين.

وهنا 4 ملامح لاستراتيجية بايدن للتعامل مع الصين من واقع تصريحاته أثناء الحملة الانتخابية:

سأعيد بناء العلاقة الاقتصادية التي دمرها ترمب مع حلفائنا التجاريين، وسنشكل جبهة موحدة للضغط على الصين تجاريا واقتصاديا.

ممارسات الصين غير عادلة، لكننا لن نحاربها بفرض رسوم جمركية بلا نهاية على آلاف البضائع، فالرسوم الجمركية تفرض أعباء على المستهلك الأميركي.

الرسوم الجمركية أضرت المزارع الأميركي بسبب إجراءات الصين الانتقامية.

الصين لا تستطيع منافستنا، وسنستمر بالبحث والتكنولوجيا والتعليم لمواجهة الصين.

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