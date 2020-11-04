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"علي بابا" تفقد 7% من قيمتها بعد تعليق طرح "النملة"!

علي بابا
علي بابا
آنت جروب

"علي بابا" تفقد 7% من قيمتها بعد تعليق طرح "النملة"!

آنت غروب أبلغت عن تغيرات في البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية قد تؤدي إلى عدم استيفاء الشركة لشروط الإدراج

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دبي - العربية.نت

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تعليق طرح مجموعة Ant صاحبة الرقم القياسي العالمي الجديد في حجم الطرح الأولي لشركة في أسواق المال تجاوز 34 مليار دولار، قاد أسهم شركة "علي بابا" المالكة لنحو 33% منها للتراجع في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 7% اليوم الأربعاء، فيما انخفضت 8% في بورصة "وول ستريت".

تم استدعاء المراقب المالي لمجموعة Ant، "جاك ما" والرئيس التنفيذي "إريك جينغ"، والرئيس التنفيذي "سيمون هو"، ومقابلتهم من قبل المنظمين في الصين، وفقا لبيان صدر يوم الاثنين عن لجنة تنظيم الأسواق المالية الصينية "CSRC".

وقالت بورصة شانغهاى في بيان تفسيري على تعليق الاكتتاب، "إن "Ant"، أبلغت عن تغيرات في البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية قد تؤدي إلى عدم استيفاء الشركة لشروط الإدراج أو استيفاء متطلبات الإفصاح عن المعلومات".

ونتيجة لذلك، قررت البورصة تعليق إدراجها في سوق شركات الابتكار والتكنولوجيا، المعروف باسم "STAR "- وهو الإصدار الصيني من مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا.

وكانت مجموعة Ant تستعد لجمع أقل بقليل من 34.5 مليار دولار في ما كان يمكن أن يكون أكبر إدراج عام أولي في العالم. وكانت تخطط لإدراج مزدوج في شانغهاي وهونغ كونغ يوم الخميس.

أصدر البنك المركزي الصيني والجهات التنظيمية يوم الاثنين الماضي، مشروع قواعد جديدة للإقراض الصغير عبر الإنترنت، والتي قد تؤثر على مجموعة Ant.

وفي بيان، قال متحدث باسم علي بابا، إن الشركة ستدعم مجموعة النملة من خلال تذليل العقبات التنظيمية.

وقال المتحدث: "سنكون استباقيين في دعم مجموعة Ant للتكيف مع الإطار التنظيمي المتطور وتبنيه. لدينا ثقة كاملة في قدرة زملاء مجموعة النملة على القيام بعمل جيد، كما أن المجتمع لديه توقعات عالية على علي بابا. وسنواصل العمل بجد ليس فقط لتلبية التوقعات بل لتجاوزها والوفاء بمسؤوليتنا تجاه المجتمع".

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