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أسواق السلع تتأرجح على وقع حصد أصوات الانتخابات الأميركية

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أسواق السلع تتأرجح على وقع حصد أصوات الانتخابات الأميركية

ساكسو بنك: حالة عدم اليقين ستظل قائمة لفترة بعد إعلان ترمب السابق لأوانه بفوزه بسباق الرئاسة

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دبي - العربية.نت

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تراجع النفط والذهب والنحاس مع انحسار عمليات جمع الأصوات في الولايات المتبقية من سباق الرئاسة الأميركية وتقارب النتائج بين ترمب وبايدن، ما أدى إلى زعزعة ثقة التجار الأولية في التوصل إلى نتيجة حاسمة.

ووفقاً لـ "بلومبيرغ"، انخفضت أسعار الذهب الحاضرة 0.9% مع ارتفع الدولار، كما تراجع سعر النفط في نيويورك بنسبة 0.5%.

وقلص الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الفارق بقوة مع منافسة "بايدن" بعكس استطلاعات الرأي والتوقعات، وقال ترمب إنه سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات لأن الانتخابات كانت مليئة بالتزوير.

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وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك لـ"بلومبيرغ": "الشيء الوحيد الذي نعرفه حقيقة هو أن حالة عدم اليقين ستظل قائمة لفترة بعد إعلان ترمب السابق لأوانه بفوزه بسباق الرئاسة والتلويح باللجوء للمحكمة العليا".

وأضاف في تصريح اطلعت عليه "العربية.نت"، "المستثمرون يبيعون معظم فئات الأصول فيما يرتفع الدولار والسندات".

لم تكن المخاطر التي سيواجهها مرشح فائز في الانتخابات الأميركية بهذا القدر يوماً ما، حيث سيكون على الرئيس المقبل قيادة الولايات المتحدة في حربها ضد وباء "كورونا" الذي أودى بحياة أكثر من 230,000 شخص في البلاد وقضى على الاقتصاد، فضلاً عن الدور الذي سيلعبه على المستوى العالمي في تشكيل الجهود المحلية والدولية ضد تغير المناخ، واستخدام الوقود الأحفوري، وسرعة التحول للطاقة النظيفة.

نخفض الذهب الحاضر 0.9% إلى 1891.88 دولار للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 7:50 صباحاً في لندن.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 0.5% إلى 37.49 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، فيما تراجعت العقود المستقبلية لـ خام برنت تسوية يناير 0.4٪ إلى 39.57 دولار في بورصة العقود الآجلة ICE أوروبا.

وتراجعت الفضة 3% إلى 23.50 دولار للأوقية، فيما انخفض النحاس 1.9% إلى 6688 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن.

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