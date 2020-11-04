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محلل: انحسار سيطرة الديمقراطيين دعمت الأسهم الأميركية

الانتخابات الأميركية

محلل: انحسار سيطرة الديمقراطيين دعمت الأسهم الأميركية

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دبي - العربية.نت

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قال وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital، إن سبب ارتفاع الأسهم الأميركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، خاصة أسهم التكنولوجيا، هو الانقسام في مجلس الشيوخ والنواب بين الديمقراطيين والجمهوريين.

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وأضاف في حديثه مع "العربية" أن هذا الانقسام سيؤدي إلى عدم قدرة بايدن في حال فوزه بزيادة الضرائب.

وأشار إلى أن التراجعات التي تشهدها أسهم البنوك والطاقة تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق بصورة عامة.

وأشار إلى أن الأسواق تسعر أيضا حالة محتملة من عنف خطاب سياسي من أنصار ترمب يضر بالوضع السياسي في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الانقسام الحالي لم يحدث من قبل.

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