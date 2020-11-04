في خطوة مفاجئة، تم تعليق الاكتتاب العام الأولي المتوقع لمجموعة "آنت غروب" الصينية، وذلك بعد اجتماع بين المؤسس المشارك للشركة الملياردير جاك ما والمنظمين في الصين، وهي خطوة تهدد ما كان من المقرر أن يكون أكبر بيع للأسهم في التاريخ.

وفي بيان، قالت بورصة شنغهاي، إنها أرجأت إدراج الشركة قبل أقل من يومين من الموعد المقرر لبدء تداول أسهمها، بسبب "قضايا كبيرة" قد تتسبب في "عدم استيفاء شروط الإدراج أو الإفصاح. المتطلبات".

كما تم تعليق الاكتتاب العام في "هونغ كونغ"، وفقًا لبيان صادر عن مجموعة "آنت غروب"، الذي أشار إلى الاجتماع بين ما والمسؤولين الصينيين بالإضافة إلى "التغييرات الأخيرة" في اللوائح. في بيان على حسابها الرسمي "وي تشات"، اعتذرت مجموعة "آنت غروب"، للمستثمرين عن "أي إزعاج ناتج عن هذا التطور".

ووفق شبكة "سي إن إن"، فقد تم تعيين الإدراج المزدوج لجمع 37 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية بيع للأسهم في التاريخ بهامش كبير. شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو تحمل الرقم القياسي للاكتتاب العام. وجمعت 29.4 مليار دولار عندما أصدرت أسهما في بورصة الرياض في ديسمبر الماضي.

وشركة "أنت غروب" هي شركة تابعة لمجموعة "علي بابا" والتي أسسها الملياردير جاك ما. وكان الاكتتاب قد تم تقييمه بأكثر من 310 مليارات دولار، مما يجعلها أكثر قيمة من البنوك الاستثمارية الأميركية الكبرى مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي". وعلى خليفة هذه البيانات الجديدة، تراجعت أسهم شركة "علي بابا" بنسبة 9% بعد تعليق اكتتاب "آنت غروب".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استدعى بنك الشعب الصيني وثلاث هيئات تنظيمية مالية أخرى "ما" ومديرين تنفيذيين لمجموعة "آنت غروب" للاستجواب يوم الاثنين. وقبل أكثر من أسبوع بقليل، انتقد جاك "ما" علنًا المنظمين الصينيين لخنقهم الابتكار من خلال تجنبهم للمخاطرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها المنظمون الصينيون مثل هذه الإجراءات الصارمة عشية الاكتتاب العام الأولي الكبير، حس بما صرح كبير محللي التكنولوجيا الجيولوجية في مجموعة يوراسيا غروب زياومينج لو.

وأضاف: "تعليقات جاك ما العدوانية في نهاية الأسبوع الماضي أدت إلى تفاقم الصراع المتنامي بين شركات التكنولوجيا الصينية الكبيرة والمنظمين الأقوياء. ومن المحتمل أن تقوم آنت غروب بتعديل تقييم الاكتتاب العام نتيجة لهذا التدخل وتأخير موعد إطلاقه".

ويوم الاثنين الماضي، اقترحت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية - أحد المنظمين الذين استدعوا المديرين التنفيذيين لشركة "آنت غروب" قواعد جديدة للمقرضين عبر الإنترنت. وقد تعني القواعد أن المجموعة الصينية سيتعين عليها تخصيص المزيد من الأموال للقروض التي تيسرها وستضع المزيد من مخاطر الائتمان على ميزانيتها العمومية.

في حين لم يتضح بعد سبب تعليق الاكتتاب العام الأولي لمجموعة "آنت غروب"، فقد تكون محاولة من بكين لتذكير جاك ما "بمن هو صاحب القرار". ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة الدراماتيكية التي تقترب جدًا من تاريخ الإدراج مثيرة للدهشة لأنها قد تلحق الضرر بمساعي بكين لتطوير أسواق رأس المال.