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صندوق سيادي خليجي يستبدل النفط بشركات التكنولوجيا

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سوفت بنك
أبوظبي

صندوق سيادي خليجي يستبدل النفط بشركات التكنولوجيا

قاد جولة تمويل بقيمة 700 مليون دولار في "سوفت بنك" للتكنولوجيا الناشئة

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دبي - العربية.نت

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قادت شركة مبادلة للاستثمار جولة تمويل بقيمة 700 مليون دولار لشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تدعمها مجموعة سوفت بنك، في الوقت الذي يقوم فيه صندوق الثروة في أبوظبي بتنويع محفظته بعيداً عن النفط.

ويدرس الصندوق الذي يبلغ حجم أصوله 232 مليار دولار، استغلال الثروات النفطية الغنية للبلاد وتحويلها إلى أصول تكنولوجية، وفقاً لـ "بلومبيرغ".

وقال الصندوق يوم الأربعاء في بيان نقلته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إنه استثمر في شركة "ريف تكنولوجي إنك"، وهي شركة ناشئة تدير منصات تعتمد على تحويل المناطق الحضرية المجاورة للمناطق السكنية لمراكز لوجيستية لتوصيل الطلبات وربط الناس بالسلع والخدمات والتي من بينها اختبار كوفيد-19.

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وقال الصندوق على مدى السنوات القليلة الماضية إنه يتطلع إلى تعزيز استثماراته في مجال التكنولوجيا. وقد اشترت حصة تبلغ حوالي 5% في سيلفر ليك في سبتمبر/أيلول، وأعلنت عن خطط لاستثمار ملياري دولار في صندوق للتكنولوجيا تديره شركة الأسهم الخاصة.

وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت مبادلة إلى المستثمرين الإقليميين والعالميين الذين ضخوا مليارات الدولارات في أعمال الاتصالات والخدمات الرقمية التي يسيطر عليها الملياردير الهندي موكيش أمباني. كما سيستثمر الصندوق 200 مليون يورو (234 مليون دولار) في شركة الأدوية الألمانية إيفوتيك.

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