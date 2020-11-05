تستعد شركة Aydem Holding AS لطرح وحدتها التابعة العاملة في الطاقة المتجددة، للاكتتاب العام الأولي في الربع المقبل.

وتقدر مصادر على صلة بالطرح قيمة الشركة بنحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وذكرت المصادر التي لم ترغب الكشف عن هويتها، أن الشركة التي أُعيد تسميتها العام الماضي والمعروفة بـ"بيكيت إنرجي" خضعت العام الماضى لثانى أكبر عملية لإعادة هيكلة الديون فى تركيا، تحاول البقاء عبر بيع أسهم فى أيديم إنرجي، وذكرت المصادر وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، "هذا يحدث بعد عام واحد من خطة هيكلة الديون وتفشي فيروس كورونا، من شأنه ردع المستثمرين عن الاكتتاب".

وقالوا إن "أيديم القابضة" تتوقع جمع حوالي 300 مليون دولار في بورصة إسطنبول والذي سيكون مفتوحا أمام المستثمرين الدوليين والمحليين، ومبنياً على نتائج أعمال الشركة بنهاية الربع الثالث من 2020، وستوجه عائدات الاكتتاب العام لسداد الديون الناتجة عن الاستثمارات التي تقوم بها شركة الطاقة المتجددة.

وتسعى شركة Aydem Holding للتوصل لاتفاق مع المقرضين على تمديد آجال استحقاق ديون بقيمة 5 مليارات دولار كانت قد أعيدت هيكلتها سابقا.

عينت الشركة كلاً من "غولدمان ساكس"، و"جى بي مورغان"، و"سيتي غروب" لإدارة الطرح الدولي، إلى جانب أربعة بنوك استثمارية محلية لإدارة الطرح المحلي.

لدى أيديم ينلينبيلير 25 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تزيد عن 1000 ميغاوات، وفقا لموقعها على الإنترنت. وتمتلك شركة أيديم القابضة أيضاً محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم وشبكات لتوزيع الطاقة.