كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضي، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال العام 2018.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019، والتي تناولت مجموعة من أهم المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال تلك الفترة.

حيث أشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 30.5 مليار دولار خلال العام 2019 مقابل نحو 29.3 مليار دولار خلال العام قبل الماضي بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 4.1%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بلغت نحو 25.5 مليار دولار خلال العام 2019، مقابل نحو 24.6 مليار دولار خلال العام 2018 بزيادة بلغت قيمتها 0.9 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 3.65%.

كما بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء نحو 5 مليارات دولار خلال العام 2019، مقابل نحو 4.7 مليار دولار عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 0.3 مليار دولار بنسبة بارتفاع بلغ نحو 5.3%.

وفق النشرة الإحصائية، فقد تركزت الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2019 في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 43.2% من إجمالي الصادرات المصرية. حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات تامة الصنع نحو 13.19 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل نحو 13.24 مليار دولار خلال العام قبل الماضي بانخفاض بلغت قيمته 0.05 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.4%.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الصادرات من الوقود سجلت نحو 7.45 مليار دولار خلال العام 2019، مقابل نحو 6.67 مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت قيمتها نحو 0.78 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.7%.