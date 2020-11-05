قال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن مدى تأثر صناعة النفط الأميركية من الانتخابات لن يعتمد فقط على فوز ترمب أو بايدن، ولكن سيعتمد أيضا على الحزب المسيطر على المجلس التشريعي.

وأضاف في حديثه مع العربية أن السيناريو الأقرب هو فوز جو بايدن مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وهو سيناريو لن يستطيع معه جو بايدن تمرير كل سياساته بسهولة.

وأوضح أن الولايات المتحددة ستخفف صراعاتها الخارجية مع الصين ومع إيران في حال فوز بايدن.

وأشار إلى أن عودة الصادرات النفطية الإيرانية لن تكون سهلة في حال فوز بايدن الذي يخطط أيضا للعودة إلي الاتفاق النووي مع إيران، لكن هذا الأمر سيواجه معارضه كبيرة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

وذكر أنه في حال عادت الولايات المتحدة لاتفاقها مع إيران، فإن عودة النفط الإيراني للسوق العالمية ستأخذ وقتا طويلا.

وأوضح أن تهدئة النزاع مع الصين سيكون لها أثر كبير على السوق النفطية، ومع وضوح الرؤية بشأن كورونا بعد النصف الأول من العام الجاري، فإن النصف الثاني من 2021 قد يشهد نموا كبيرا في الطلب على النفط.