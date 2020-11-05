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عبر التاريخ.. أداء وول ستريت خلال فترة حكم الرؤساء الأميركيين

الانتخابات الأميركية

عبر التاريخ.. أداء وول ستريت خلال فترة حكم الرؤساء الأميركيين

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دبي - العربية.نت

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خلال فترة الحكم الأولى للرؤساء الأميركيين، تحرك أداء مؤشر داو جونز ما بين الصعود والهبوط.

فخلال فترة حكم وارن هاردنج (فترة الحكم 1921-1923)، ارتفع داو جونز 23% قبل وفاته.

بينما ارتفع داو جونز 103% في فترة الحكم الأولى لـ"كالفين كوليدج" (فترة الحكم 1923-1929).

وعلى خلاف ذلك، تراجع داو جونز 82% خلال حكم هربرت هوفر (فترة الحكم 1929 – 1933).

أمّا في عهد فرانكلين روزفلت (فترة الحكم 1933- 1945)، ارتفع داو جونز 236% في فترة عهده الأولى.

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إلى ذلك، ارتفع داو جونز 5% في فترة عهده الأولى لـ"هاري ترومان" (فترة الحكم 1945-1953).

وقفز داو جونز 65% في فترة الحكم الأولى لـ"دوايت إيزنهاور" (فترة الحكم 1953-1961).

وفي فترة حكم جون كينيدي (1961-1963)، ارتفع داو جونز 16% قبل اغتياله.

وفي فترة حكمه الأولى لـ"ليندون جونسون" (فترة الحكم 1962-1969)، ارتفع داو جونز 17%.

أما ريتشارد نكسون (فترة الحكم 1969-1974)، ارتفع داو جونز 6% في فترة حكمه الأولى.

وعن جيرالد فورد (فترة الحكم 1974-1977)، ارتفع داو جونز 40%.

وبنسبة ضئيلة، تراجع داو جونز 1% في فترة حكم جيمي كارتر (1977-1981).

مرورا برونالد ريغان (فترة الحكم 1981-1989)، ارتفع داو جونز 35% في فترة حكمه الأولى.

وبالنسبة لجورج بوش الأب (فترة الحكم 1989-1993)، ارتفع داو جونز 41%.

وإلى بيل كلينتون (فترة الحكم 1993-2001)، ارتفع داو جونز 106% في فترة حكمه الأولى.

وصولا إلى جورج بوش الابن (فترة الحكم 2001-2009)، انخفض داو جونز 4% في فترة حكمه الأولى.

وقبل الرئيس الأميركي الحالي، ارتفع داو جونز 73% في فترة الحكم الأولى لـ"باراك أوباما" (فترة الحكم 2009-2017).

وفي عهد دونالد ترمب (فترة الحكم 2017-2021)، ارتفع داو جونز 40%.

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