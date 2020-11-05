  • مباشر
اللغة

كيف صوتت الولايات الغنية بالنفط في انتخابات الرئاسة الأميركية؟

الانتخابات الأميركية

كيف صوتت الولايات الغنية بالنفط في انتخابات الرئاسة الأميركية؟

متابع الغاء المتابعة

شادي الزعيم - العربية

نشر في: آخر تحديث:

"هل ستذكرين ذلك يا تكساس.. هل ستذكرين يا بنسلفانيا.. أوكلاهوما.. أوهايو.." قالها ترمب في المناظرة الثانية والأخيرة مع جو بايدن.

توجه مباشرة إلى الناخبين في الولايات التي يعتمد اقتصادها على إنتاج النفط، محذرا من أجندة بايدن الذي ينادي بالتحوّل نحو الطاقة المتجددة بعيدا عن النفط.

تراجع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية.. 751 ألفاً خلال أسبوع اقتصاد اقتصاد أميركا تراجع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية.. 751 ألفاً خلال أسبوع

الولايات الأربع التي سمّاها ترمب أعطته من الأصوات أكثر مما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي.

فاز ترمب بتكساس خلافا للاستطلاعات على الرغم من فوز بايدن بالمدن الرئيسية مثل دالاس وهيوستن وأوستن ولكن ذلك لم يكفل له الفوز بالولاية.

وإذا ما استعرضنا إنتاج الولايات الأميركية من النفط، نجد أن تكساس تتربع بنسبة تتجاوز 41% من مجمل إنتاج الولايات المتحدة النفطية، تليها نورث ديكوتا بـ 11%، ثم نيو مكسيكو بأكثر من 7%، وأوكلاهوما 4.7%، ثم كولورادو بـ 4%.

وبذلك نرى أن ترمب خسر في ولايتين نفطيتين وهما نيو مكسيكو وكولورادو على الرغم من دفاعه المستميت عن صناعة النفط فيها.

النقطة الأكثر جدلية في برنامج بايدن أنه قدّم وعدا صريحا بوقف التصاريح لأي حفر جديد على الأراضي الفيدرالية.

والمفارقة أن نيومكسيكو التي فاز بها بايدن، تتركز 90% من عمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي فيها في الأراضي الفيدرالية والتابعة للولاية، خلافا لتكساس، حيث يتركز معظم الحفر على الأراضي الخاصة. ما يعني أنها ستكون الأكثر تضررا من أجندة بايدن.

ويقدر معهد البترول الأميركي أن 62 ألف وظيفة في نيومكسيكو وحدها ستكون مهددة في حال نفذ بايدن وعوده، فيما تشير جمعية النفط والغاز في نيومكسيكو إلى أن القطاع الهيدروكربوني يشكل 39% من إيرادات الولاية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام "غينيس" القياسية
ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 

الأكثر قراءة

بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
إعلام أميركي: بايدن على حافة الفوز إعلام أميركي: بايدن على حافة الفوز
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

دور ولايات حزام الصدأ في تقريب بايدن من البيت الأبيض
دور ولايات حزام الصدأ في تقريب بايدن من البيت الأبيض

اكتشف المزيد