قال يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits، إن أسعار النفط قد تستفيد من فوز بايدن في الانتخابات، بالرغم من اتفاقية باريس للمناخ التي أكد أنه سيعيد بلاده إليها مرة أخرى.

وأضاف في حديثه للعربية أن بايدن لديه سياسة معادية للنفط الصخري، وهو ما سيؤدي إلى نقص إمدادات النفط في السوق، ما يساهم في رفع الأسعار.

وأشار إلى أن تعامله مع الملف الصيني أيضا، الذي من المتوقع أن يكون أقل حدة من تعامل ترمب، سيساهم في زيادة طلب الصين على النفط، وهذا يفسر حاليا سبب تماسك أسعار النفط مع تفوق بايدن في الانتخابات.

وأوضح أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس سيتطلب وقتا طويلا لتنفيذه، ولن تؤثر على أسعار النفط خلال السنوات الحالية، لكنها ستؤثر بصورة آنية على صناعة الفحم. كما أنه في حال وجود تفاهمات مع إيران، سيكون هناك بعض الوقت لكي تعود إلى ضخ نفطها في الأسواق مرة أخرى.